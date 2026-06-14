Lucas Vignale, el joven director de cine que falleció en el accidente de Río de Janeiro

Lucas A. Vignale, el joven director de cine que falleció en el accidente de Río de Janeiro.

En la última edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) hubo un nombre que se repitió dos veces en la programación: Lucas A. Vignale. No solo estrenó “El Tren Fluvial”, su ópera prima, sino que también “Mi Gran Noche”, su segundo cortometraje. Su camino en el mundo cinematográfico comenzó tan rapido como terminó. Este domingo su nombre apareció entre las seis víctimas fatales de un accidente de helicóptero que tuvo lugar en Río de Janeiro. La joven promesa tenía apenas 28 años.

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Vignale era conocido por su trayectoria en la industria audiovisual de la música, ya que formó parte de la producción de los videoclips de artistas como Bizarrap, Nicki Nicole, Wos o J. Balvin. Desempeñaba distintos roles, desde la dirección hasta la edición, pero siempre creaba desde el detrás de escena. “Luquitas, no hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz”, escribió Bizarrap en sus redes sociales.

Lucas A. Vignale (1) Lucas A. Vignale junto a Tiago Pzk y Bizarrap en el detrás de un tráiler de una sesión musical.

En 2024 dirigió “Tripolar 360°”, un documental que retrataba el proceso creativo del álbum del trío argentino “Usted Señálemelo”. Con este mediometraje, Vignale coqueteó con el cine. A los meses estaba anunciando que se proyectaría “La Pasión”, su primer corto en el BAFICI. Dos años más tarde estaría su ópera prima en el Festival de Berlín. El resto es tragedia.

Joven promesa en el cine nacional El joven de 28 años codirigía sus proyectos cinematográficos con el actor Lorenzo “Toto” Ferro (“El Ángel”). “El Tren Fluvial”, su primer largometraje, llegó a Berlinale y fue proyectado en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. “Todavía seguimos en estado de sueño. Gracias por recibir a nuestra película. Prontísimo en nuestra querida Argentina", había escrito el cineasta en sus redes sociales. La película tuvo su estreno en las salas porteñas en el marco del BAFICI, pero aún no llegó oficialmente a los cines del país. El trayecto de esta historia recién estaba comenzando.

Lucas A. Vignale (2) El equipo de "El Tren Fluvial" presentando la película en el Festival de Berlín. “La vida está eferveciendo a todo momento y nosotros quizás estamos un poco dormidos y no tenemos la capacidad de ver, pero todo el tiempo están aconteciendo milagros”, dijo su compañero “Toto” Ferro en la primera función del BAFICI al presentar la película. Sin dudas, quien no estaba dormido era Vignale, quien a su pronta edad ya era un referente audiovisual en la industria de la música y empezaba a serlo en el cine, donde con su primer largo había llegado a distintos festivales internacionales. 24 horas antes de su muerte, Vignale había compartido en sus redes un video filmado horizontal y bien iluminado donde se lo ve con la estatua del Cristo Redentor detrás. Cierra los ojos, respira profundo y vuelve a abrirlos. “#dios”, escribió el joven en la descripción, quien, en las pocas publicaciones que hacía, compartía su compromiso con la fe. Este domingo su historia se cerró tan pronto como se había comenzado a escuchar su nombre y conocer sus obras en la pantalla grande. Dicen que las promesas se las lleva el viento, pero sus historias quedarán, y ahí es donde nos volveremos a encontrar con él. Embed - Lucas A. on Instagram: "#dios" View this post on Instagram