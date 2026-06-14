Conmoción por la muerte de Gaspi: famosos e influencers lo despiden en las redes sociales tras el trágico accidente

La muerte del popular creador de contenido argentino en un accidente aéreo en Río de Janeiro provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Streamers, influencers y figuras de los medios recordaron a Gaspi por su carisma y trayectoria, mientras la conmoción también alcanzó a su ex pareja, Juli Savioli, quien reaccionó con incredulidad al conocer la noticia.

El influencer tenía 23 años y falleció este domingo en Río de Janeiro.

La muerte de Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción en el mundo digital y del entretenimiento. El influencer argentino falleció este domingo en un accidente entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, que dejó seis víctimas fatales y provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales.

Uno de los primeros en expresarse fue Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien recordó al creador de contenidos con un emotivo mensaje publicado en X. “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote”, escribió. Luego agregó: “La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

También se pronunció Mario Pergolini, referente histórico de los medios y actual conductor de Vorterix, quien destacó tanto el talento como la calidad humana del influencer. “Un gran talento y un buen pibe” , expresó en una publicación en Instagram.

Gaspi había construido una de las comunidades más importantes del universo digital argentino. Con millones de seguidores en redes sociales, se hizo conocido por su estilo de humor irreverente, sus entrevistas espontáneas en la vía pública y frases que se volvieron virales entre sus seguidores. En el último año había ampliado su exposición pública tras participar de la Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España.

El conmovedor mensaje de Juli Savioli

Entre las reacciones que más repercusión generaron estuvo la de Juli Savioli, influencer y ex pareja de Gaspi. La joven aseguró haberse enterado de la noticia a través de los mensajes que comenzó a recibir en sus redes sociales y manifestó su incredulidad ante la información.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Si está confirmado?”, escribió en una historia de Instagram, reflejando el impacto que le produjo conocer la noticia.

Savioli, una de las creadoras de contenido más populares entre el público joven, mantuvo una relación con Gaspi que tuvo una importante exposición en redes sociales. Tras la separación, continuó desarrollando su carrera como actriz, cantante e influencer.

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Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según informaron las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron a tierra con pocos metros de diferencia.

Uno de los aparatos se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron a varios automóviles y generaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Además de Gaspi, entre las víctimas fatales se encontraban el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. Los equipos de rescate y los peritos aeronáuticos continúan trabajando para determinar las causas del siniestro, considerado uno de los accidentes aéreos más graves registrados este año en Brasil.