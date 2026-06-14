SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de junio 2026 - 16:00

La emotiva serie italiana de Netflix de solo 6 capítulos que te va a llegar al corazón

Una producción sobre la vida misma, con sus alegrías y tristezas que te va a emocionar de principio a fin.

La emotiva comedia italiana que no te podés perder en Netflix.

La emotiva comedia italiana que no te podés perder en Netflix.

Imagen: Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con películas y series internacionales capaces de emocionar a los espectadores de todo el mundo. Entre dramas, thrillers y comedias, la plataforma también apuesta por historias íntimas que exploran los vínculos familiares, el amor y la superación de las adversidades.

En los últimos años, las series italianas han ganado cada vez más reconocimiento gracias a sus relatos humanos y cercanos. Con personajes complejos y situaciones cotidianas, muchas de estas producciones logran conectar con el público desde el primer episodio y dejar una huella duradera.

Informate más

Una de las propuestas más conmovedoras es La historia de mi familia, una miniserie de apenas seis capítulos que combina drama, humor y emociones profundas para contar una historia sobre la familia, la pérdida y la importancia de permanecer unidos.

La historia de mi familia
Tratando temas importantes, es una de las series más llamativas de Netflix actualmente.

Tratando temas importantes, es una de las series más llamativas de Netflix actualmente.

De qué trata La historia de mi familia

La serie gira en torno a Fausto, un hombre que enfrenta una enfermedad terminal y sabe que su tiempo se está acabando. Ante esta situación, decide preparar a las personas que más quiere para el futuro que deberán afrontar cuando él ya no esté presente.

Su principal preocupación son sus dos hijos pequeños, por lo que intenta reunir a su caótica familia y dejar todo organizado para garantizar que los niños crezcan rodeados de amor y contención. Sin embargo, las diferencias y viejos conflictos entre los integrantes de la familia complican esa tarea.

La historia de mi familia
La serie que trascendió las fronteras y tenés que ver sí o sí en Netflix.

La serie que trascendió las fronteras y tenés que ver sí o sí en Netflix.

A lo largo de los seis episodios, la trama alterna momentos emotivos con situaciones llenas de humor, mostrando cómo cada personaje lidia con el dolor, los cambios y las responsabilidades inesperadas que aparecen en sus vidas.

Más que una historia sobre la enfermedad, la serie se centra en los lazos familiares, las segundas oportunidades y la importancia de acompañarse mutuamente incluso en los momentos más difíciles. Por eso se ha convertido en una de las propuestas más emotivas del catálogo reciente de Netflix.

Netflix: tráiler de La historia de mi familia

Embed - La Historia de mi familia | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #SerieAdictos #trailerespañol

Netflix: elenco de La historia de mi familia

  • Eduardo Scarpetta (Fausto)
  • Vanessa Scalera (Lucia)
  • Massimiliano Caiazzo (Valerio)
  • Cristiana Dell'Anna (Maria)
  • Gaia Weiss (Sara)

Te puede interesar

Otras noticias