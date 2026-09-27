Juana Viale dio nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand: cómo sigue a una semana de su internación

La conductora contó que su abuela sigue el programa desde el sanatorio y hasta le da consejos. Todavía no hay una fecha prevista para el alta.

Juana Viale brindó una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei. Su nieta aseguró que la conductora de 99 años “está mejorando muy bien” del cuadro respiratorio por el que continúa bajo supervisión médica.

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Viale, que reemplaza momentáneamente a su abuela al frente del ciclo, contó además que Legrand continúa pendiente del programa incluso desde la clínica: “Le mando un beso muy grande porque no se lo pierde”, expresó durante la emisión del sábado por la noche.

La conductora reveló en La Noche de Mirtha, que su abuela no solo mira cada emisión, sino que además continúa dándole indicaciones sobre lo que ocurre al aire: “Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes”, comentó de manera cómplice.

“Un besito muy grande a ella que está desde la clínica Mater Dei viéndonos”, completó Viale antes de comenzar el programa. La mesa estuvo integrada por Agustín “Rada” Aristarán, Cecilia Dopazo, CAE y el fotógrafo Gabriel Machado .

Las declaraciones se conocieron un día después del último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei. Según informó la institución, Legrand presenta una evolución favorable de su cuadro respiratorio y aumentó su actividad física durante el tratamiento.

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes 18 de septiembre.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología”, indicó el comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

Cuándo podría recibir el alta Mirtha Legrand

Por el momento, no se informó una fecha para que Mirtha Legrand abandone el sanatorio. De acuerdo con el último parte, la histórica conductora permanecerá internada hasta completar su recuperación y encontrarse en condiciones de retomar sus actividades habituales.

La actual internación es la segunda que atraviesa durante septiembre. Legrand había ingresado por primera vez al Mater Dei el lunes 7 por un cuadro de bronquitis. Permaneció allí durante siete días y recibió el alta médica el domingo 13 por la noche.

Después regresó a su casa de Barrio Parque, donde continuó con su recuperación. Sin embargo, cinco días más tarde debió volver al centro de salud.

Por el momento, los médicos no informaron una fecha prevista para el alta.

Por qué Mirtha Legrand volvió a ser internada

El viernes 18 de septiembre, la conductora regresó al Mater Dei para realizarse nuevos estudios y permanecer bajo supervisión médica. Tras ser atendida inicialmente en la guardia, quedó internada en una habitación especial de terapia intensiva.

Desde entonces, permanece en el sanatorio acompañada por sus familiares. Los últimos partes médicos y las declaraciones de Viale señalaron una evolución favorable, aunque todavía deberá continuar internada hasta completar su recuperación.