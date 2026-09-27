Alpine salió en defensa de Colapinto por el choque en Azerbaiyán y lanzó un duro mensaje contra el odio en redes

La escudería francesa repudió los insultos y las agresiones digitales tras el accidente que dejó fuera de carrera al argentino, Pierre Gasly y Lando Norris. “Los errores ocurren cuando se compite al límite”, aseguraron.

Franco Colapinto confirmó que Alpine está apto para volver a la zona de puntos en esta segunda mitad de año de la Fórmula 1.

La escudería Alpine difundió un duro comunicado para condenar los mensajes de odio y los comentarios abusivos en redes sociales tras el accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 . El equipo francés remarcó que, más allá de los errores deportivos y sus consecuencias, ningún piloto ni integrante de la categoría debe ser blanco de agresiones.

“Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios llenos de odio o abusivos” , expresó Alpine. El mensaje llegó después de la maniobra del argentino en el circuito callejero de Bakú, que provocó un choque múltiple y generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la categoría.

En su declaración, la escudería señaló que los ataques no estuvieron dirigidos únicamente contra uno de sus pilotos, sino también contra otros integrantes de la comunidad de la Fórmula 1, periodistas y competidores de distintos equipos.

Alpine aclaró que su rechazo a los abusos digitales no apunta a una hinchada en particular ni a los seguidores de un piloto específico. “Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte”, sostuvo.

El equipo también advirtió que este tipo de comportamientos se volvió recurrente durante las últimas carreras y afirmó que “no puede tolerarse”. En ese sentido, anticipó que continuará trabajando junto con los responsables comerciales del campeonato y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para encontrar herramientas que permitan combatir el acoso en internet y promover una rivalidad deportiva saludable.

Lando Norris fue muy crítico con Colapinto.

Cómo fue el choque de Colapinto en Bakú

El accidente ocurrió durante el relanzamiento de la carrera, en la vuelta 36, luego de la salida del auto de seguridad. Colapinto intentó avanzar por el interior de la primera curva, pero bloqueó los neumáticos al frenar, se pasó de largo e impactó contra el Alpine de su compañero, Pierre Gasly. La maniobra también involucró al McLaren de Lando Norris.

Los tres pilotos quedaron fuera de competencia. El incidente tuvo un costo deportivo para Alpine, que tenía a Gasly en el séptimo puesto y a Colapinto en el décimo, con posibilidades de sumar puntos para el campeonato de constructores.

Tras la carrera, Colapinto reconoció su responsabilidad y pidió disculpas al equipo y a su compañero. “Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, expresó el argentino, que también lamentó el resultado de un fin de semana que hasta ese momento había tenido aspectos positivos.

La reacción de Briatore y las críticas a Colapinto

El comunicado de Alpine se conoció después de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, cuestionara con dureza la maniobra del argentino. El italiano se declaró “extremadamente decepcionado” y calificó el intento de sobrepaso como “una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia”.

Briatore también pidió disculpas a Gasly, Norris y McLaren por las consecuencias del choque y adelantó que se tomaría un tiempo para evaluar qué medidas correspondía adoptar. No precisó cuáles podrían ser esas decisiones.

De esta manera, Alpine buscó separar la evaluación deportiva del incidente de las agresiones que se produjeron después en las redes sociales. La escudería no desconoció la gravedad del error de Colapinto, pero planteó que las críticas por lo ocurrido en pista no justifican los insultos ni el acoso contra los protagonistas de la Fórmula 1.

Team statement. pic.twitter.com/3c98AVOd7Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 27, 2026

El comunicado de Alpine

Como equipo, sentimos que es necesario alzar la voz una vez más sobre el odio y el abuso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigido a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos competir contra ellos en la cúspide del automovilismo. Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o las consecuencias, nadie debería estar sujeto a comentarios de odio o abusivos.

Condenar el abuso en las redes sociales no está dirigido a una base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; esto es universal y debe ser denunciado y reconocido por todos los fanáticos del deporte. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos fanáticos en línea y nos solidarizamos con la Fórmula Uno, la FIA y otros equipos en el deseo de erradicarlo. Se ha convertido en un suceso regular en las últimas carreras y no se puede tolerar.

Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Continuaremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, así como con el órgano rector, para discutir formas de abordar el abuso en línea y fomentar una rivalidad deportiva sana, por la cual la Fórmula Uno es reconocida y lo que la hace tan especial.

BWT ALPINE FORMULA ONE TEAM