Mirtha Legrand fue internada nuevamente a días de recibir el alta + Agregar ámbito en









La conductora de 99 años, que dejó el Sanatorio Mater Dei el domingo pasado, volvió a ser internada.

Hay preocupación por la salud de la diva. eltrece

Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei tras haber recibido el alta médica el domingo pasado. En esa ocasión la diva permaneció internada durante varios días por un cuadro de bronquitis.

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Luego de haber ingresado a la guardia en las últimas horas, la conductora de 99 años deberá quedar bajo cuidados médicos.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico difundido el día de hoy desde el sanatorio.

Cómo fue la reciente internación de Mirtha Legrand Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido el domingo 13 por la institución médica.

Durante los días de internación, Juana Viale reemplazó a su abuela al frente de “La noche de Mirtha” y llevó tranquilidad sobre su evolución. Al comenzar el programa de ElTrece, explicó que la conductora se encontraba en buenas condiciones, aunque los profesionales habían preferido extender su permanencia en la clínica.

“Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”, había contado Viale. Luego, con humor, agregó: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”. La familia de Mirtha Legrand agradeció las muestras de cariño recibidas durante su internación. Qué había contado Juana Viale sobre la internación La nieta de Mirtha reveló que los médicos habían recomendado que permaneciera un tiempo más internada, pese a la buena evolución que presentaba y a las intenciones de la conductora de retomar rápidamente su rutina. “Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quédate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela”, expresó Viale durante el programa. Finalmente, el domingo pasado llegó el alta médica y Mirtha Legrand pudo regresar a su casa. Ahora este nuevo cuadro genera preocupación alrededor de su salud.