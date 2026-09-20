Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación: qué se sabe y el último parte médico

La conductora permanece en el Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Registró una leve mejoría y no necesitó asistencia respiratoria.

Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio Mater Dei y continúa bajo seguimiento médico por un cuadro compatible con neumopatía , menos de una semana después de haber recibido el alta por otro problema respiratorio. La conductora, de 99 años, presentó una “leve mejoría”, pasó la noche tranquila y no requirió asistencia mecánica para respirar.

La nueva hospitalización se produjo el viernes por la tarde , cuando Legrand ingresó a la guardia y posteriormente quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control. Horas después, el Mater Dei difundió el primer parte oficial sobre su estado.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía . Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informó la institución.

Durante las últimas horas, la conductora atravesó la noche con tranquilidad y pudo dormir , mientras continúa el tratamiento por el cuadro respiratorio. El periodista especializado en salud Guillermo Lobo aseguró en TN que presentó una “leve mejoría” y explicó las razones por las que permanece en una sala de terapia.

“Está en una sala de terapia pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas ”, explicó Lobo. Además, sostuvo que durante la noche del jueves “Mirtha sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación . Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”.

El periodista señaló que “tiene un cuadro delicado pero está en equilibrio” y aclaró que Legrand no necesitó asistencia mecánica para respirar. En medio de la preocupación por su salud, su nieta Juana Viale fue vista ingresando al sanatorio durante la noche del viernes, aunque no realizó declaraciones.

El Mater Dei anticipó que, si no se producen modificaciones en su evolución, el próximo parte médico será difundido el lunes: “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, señaló el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe.

La internación anterior de Mirtha Legrand

Esta nueva hospitalización ocurrió menos de una semana después de que la conductora recibiera el alta médica. Legrand había sido internada el lunes 7 de septiembre luego de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía aproximadamente una semana.

En aquella oportunidad, permaneció bajo observación debido a un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. El domingo 13, el sanatorio confirmó que podía regresar a su casa para continuar allí con la recuperación y con la intención de retomar sus actividades cuando su estado lo permitiera.

Mirtha Legrand había atravesado previamente un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

Sin embargo, Legrand todavía no había regresado a su programa y continuaba con tos. Fuentes cercanas habían señalado que se estaba “recuperando muy bien”, aunque sus médicos mantenían un seguimiento cercano de su evolución.

La conductora también había atravesado una fuerte bronquitis en abril de este año, que la obligó a permanecer alejada de la televisión durante tres semanas. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, contó posteriormente sobre aquel episodio.