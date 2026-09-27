"El demonio está sacado": Lali cerró la gira con su tercer River agotado

La gran fiesta del pop culminó con la emoción a flor de piel en el marco de ocho estadios repletos y una gira por todo el país, que incluyó además a España y Uruguay.

Lali agotó 8 estadios en el marco de la gira presentación del disco "No vayas a atender cuando el demonio llama".

"La fecha no estaba planeada, fue un regalo del cielo" , contó Lali Espósito este sábado 26 de septiembre en el cierre de su gira y su tercer River Plate agotado en menos de un año. Y es que la fecha coincidió con el segundo aniversario de "FANÁTICO", la canción que dio inicio a esta nueva etapa de la artista con su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Este show se sumó a las cinco presentaciones que Lali realizó en el estadio Vélez Sarsfield en 2025 y los dos del Monumental en junio de este año. Así, se convirtió en la primera artista argentina en agotar tres River Plate en menos de un año. La gira pasó por más de 18 ciudades de Argentina, Uruguay y España , donde se presentó ante más de 500.000 personas .

La última gran fiesta del pop comenzó muchas horas antes del arranque del show. Cuando el estadio abrió sus puertas, miles de fans corrieron hasta las vallas y sus asientos para tener la mejor ubicación posible. Los looks de cada espectador se hicieron notar: vinchas de novia, camisas a cuadros, mucho cuero, glitter y remeras llenas de fotos de Lali y frases de sus canciones.

La noche comenzó puntual con un inicio abrupto pero impactante. Acostumbrados a una caminata e intro más extensa, los fanáticos se sorprendieron al escuchar casi al instante los primeros acordes de "Lokura" , la canción que dio inicio a todos los shows de su gira. Las ollas y los pogos no tardaron en llegar.

El show pasó por un amplio repertorio al cual Lali tiene acostumbrado a sus seguidores y que los lleva por todas las emociones: euforia, diversión, tensión, llanto e incluso amor. La emoción de Lali en el escenario era evidente. "Perdedor" y "Héroes" fueron dos de los temas más movilizantes para la artista en esta ocasión.

La triple M: Mariana, Martina y Marilina

Mucho se especuló en redes sobre este nuevo show de Lali. Que si traía a Madonna, Lady Gaga, Thalia. Muchas artistas más pasaron por la lista.

Y fue cierto. Lali trajo a Madonna pero en la voz ni más ni menos que de Tini, con quien cantó "Like a Virgin" vestidas de novia como guiño a sus casamientos. Y cuando la sorpresa parecía completa, apareció Marilina Bertoldi y las tres recrearon el icónico momento de los VMA 2003 en el que Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera se besaron en el escenario.

Juli Garcia Fotografia - prensa

"Nos enamoramos taradas"

Tini se quedó en el escenario para interpretar una canción más. La artista no tuvo más que palabras de agradecimiento y amor a Lali, quien le respondió: "Esta invitación no es solo por las niñas que fuimos, si no por las mujeres que somos ahora".

Segundos después, comenzó el juego previo y guiño con el público para cantar la próxima canción: "Nos casamos Lali, ¡Decilo!". La artista pop le respondió "¡Nos enamoramos taradas!", frase que había dicho en su River anterior y al instante comenzó "1amor", la canción que Lali hizo ícono de la manifestación para conseguir pareja.

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Miranda!, Dillom y sus invitados de siempre, presentes una vez más

Lali no está sola en el escenario. Su puesta en escena es destacable con un equipo de bailarines que la acompaña en cada momento. Pero no son sólo ellos quienes aparecen en escena.

En este último show, previo al bloque groove, Hernán Cucuza Castiello interpretó "pasional", de Osvaldo Pugliese. Luego se sumó el Cuarteto Divergente.

La Drag Dealer Company acompaño a Lali para interpretar "Soy", su icónica canción que hoy es himno para la comunidad LGBT.

Por su parte, Miranda! acompañó para cantar su colaboración "Mejor que vos" y Dillom, por su parte, "33".

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Pobres corazones, el último pogo, fin de transmisión y "prox..."

En el bloque final, Lali hizo una mención especial al dato de tasa de suicidio en jóvenes en Argentina. En su discurso, contó conmovida que vivió una experiencia cercana hace pocos meses. Así, le dedicó "Ciudad de pobres corazones", de Fito Paez, a aquellas familias y personas que habían sufrido de cerca una pérdida o estaban sufriendo por la crisis en Discapacidad.

El final del tour llegó de la mano de "No me importa", canción que cerró todos sus shows. Una vez más, el arreglo con "JiJiJi" hizo saltar a todo el campo en lo que Lali denominó "el pogo más grande del pop".

Cuando la gente ya empezaba a irse, las pantallas se volvieron a encender. La pieza "Fin de transmisión" tuvo una modificación que dejó a todos con la expectativa a flor de piel: "Y una cosa más, y lo más importante: prox...". La transmisión se cortó y el público que pregunta: ¿Cuál será el próximo paso de Lali?