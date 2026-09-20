Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y habló sobre la salud de su abuela: qué dijo + Agregar ámbito en









La nieta de "La Chiqui" volvió a ponerse al frente de la "mesaza" y le dedicó unas sentidas palabras.

Juana Viale tomó nuevamente la posta de la tradicional mesa de los sábados y dedicó unas palabras a Mirtha, que permanece internada. Captura de TV

Juana Viale volvió estuvo de nuevo a cargo de La noche de Mirtha este sábado, ya que Mirtha Legrand fue internada de nuevo en el Sanatorio Mater Dei. La actriz ya había reemplazado a su abuela en la emisión anterior y volvió a tomar la conducción de la tradicional mesa de los sábados.

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Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio y continúa bajo seguimiento médico por un cuadro compatible con neumopatía, menos de una semana después de haber recibido el alta por otro problema respiratorio. La conductora, de 99 años, presentó una “leve mejoría”, pasó la noche tranquila y no requirió asistencia mecánica para respirar.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand La nueva hospitalización se produjo el viernes por la tarde, cuando Legrand ingresó a la guardia y posteriormente quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control. Horas después, el Mater Dei difundió el primer parte oficial sobre su estado.

Antes de recibir a sus invitados, Juana apareció junto al histórico escritorio de la Chiqui y se refirió brevemente a la situación familiar. “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó frente a las cámaras, llevando tranquilidad sobre la evolución de Mirtha.

La nieta de la Chiqui volvió a conducir el programa mientras Mirtha continúa internada y abrió la noche con un mensaje sobre su recuperación. Como parte de la presentación del programa, la conductora también mostró el vestuario que eligió para la ocasión. Apostó por un vestido negro corto de crepé de seda, decorado con flecos de cristales y diseñado por Evangelina Bomparola.

“Me pongo todo porque es sábado a la noche y no escatimo en nada. Tengo un vestidazo”, comentó Juana mientras mostraba los detalles de la prenda. Completó el conjunto con un saco negro con solapas de crepé de lana. La nueva internación de Mirtha Legrand Mirtha Legrand, de 99 años, ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes por la tarde, pocos días después de haber recibido el alta médica. Según el parte difundido por el sanatorio, presentó un cuadro compatible con neumopatía y quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos. La nueva internación se produjo luego de un cuadro respiratorio que había comenzado semanas atrás. El domingo 13 de septiembre, la conductora había recibido el alta y continuaba su recuperación en su casa, pero volvió a ser hospitalizada tras una recaída. Mientras tanto, Juana asumió nuevamente el lugar de su abuela en las tradicionales mesazas de eltrece y, desde la pantalla, le dedicó unas palabras en medio de su recuperación.