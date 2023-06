Kim Cattrall repetirá su papel de Samantha en la temporada 2 de "And Just Like That"

Kim Cattrall aparecerá en la temporada 2 de And Just Like That Cattrall volverá a interpretar su papel de Samantha Jones en la segunda temporada de la secuela de Sex and the City , según indica el portal Deadline.

No hay detalles sobre la historia, pero se sabe que hará un breve cameo en el final de la temporada 2. Iniciada por los ejecutivos de HBO/ Max, su escena tuvo lugar en un automóvil y se filmó hacia el final de la producción de la temporada 2 en Nueva York en marzo, según confirman las fuentes a Deadline. Cattrall no interactuó con el elenco de And Just Like That... ni con el showrunner Michael Patrick King .

Además de interpretar a Samantha en Sex and the City , Cattrall también interpretó al personaje en las dos películas secuelas de Sex and the City .

La última vez que los fanáticos vieron a Samantha Jones fue en Sex and the City 2, el largometraje que vio a las damas ir a Abu Dhabi. Cuando se anunció And Just Like That, su alineación no incluía a Cattrall, quien ha tenido una pelea pública con la estrella de la franquicia y productora ejecutiva Sarah Jessica Parker. La ausencia de Samantha del grupo se explicó porque tuvo una pelea con Carrie y finalmente se mudó a Londres.

A lo largo de la Temporada 1 de la continuación de HBO Max, se habló de Samantha e incluso interactuó con Carrie luego de la muerte de su esposo, Mr. Big. Los dos incluso estaban enviando mensajes de texto y haciendo planes para reunirse en París cuando este último fue a enviar las cenizas de Big al Sena.

Cattrall obtuvo cinco nominaciones al Emmy por interpretar a Samantha en Sex and the City.

Cuándo se estrena la temporada 2 de And Just Like That

La temporada 2 de And Just Like That... se estrena el 22 de junio en HBO Max.