L-Gante cargó contra los amigos que lo traicionaron con un contundente mensaje

Elián Ángel Valenzuela celebró el fallo con sus fans y la prensa. “Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre”, expresó el músico. Consideró que “este tiempo que estuve acá lo aproveché para endurecerme mentalmente y cuidarme un poco más, no dar oportunidades a las cosas malas y meterle con todo a lo que me gusta”, expresó el cantante en declaraciones a la prensa. Y cerró con una frase que simboliza su estilo musical: “Cumbia 420 pa los negros”.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, quiso saber Ventura, en relación al reencuentro con sus afectos. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”, señaló respecto a las fuerzas de las que se valió durante su detención.

Consultado sobre las trabas y las postergaciones de su libertad, el músico señaló: “Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, señaló.