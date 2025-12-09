La actriz que protagonizó una de las escenas románticas más recordadas del mundo y que no le pasó el tiempo

La llegada de diciembre siempre es una excelente excusa para hacer una maratón de películas navideñas. Entre ellas, se destaca Love Actually, la cual cuenta con una de las escenas más icónicas del cine romántico.

La llegada de diciembre siempre es una excelente excusa para hacer una maratón de películas navideñas . Millones de personas en todo el mundo aprovechan esta época del año para ver grandes clásicos ambientados durante la festividad. Entre ellas, se encuentra Love Actually, la cual cuenta con una de las escenas románticas más recordadas de los últimos 22 años .

La escena en cuestión es cuando Mark, interpretado por Andrew Lincoln , le declara su amor a Juliet , su mejor amiga interpretada por Keira Knightley. " Sos perfecta y mi corazón siempre te amará” , fue la declaración de amor que hizo Mark frente a la puerta de la casa de Juliet . Acto seguido, él se retira sin emitir palabra, pero ella lo sigue, lo frena en mitad de la calle y lo besa. Mientras, su novio permanece en el living sin oír nada.

Tras la circulación de este fragmento de la película en las redes sociales, los cinéfilos debatieron sobre cuál es el aspecto actual de la actriz, quién en ese entonces tenía tan solo 18 años.

La actriz, que es reconocida por sus papeles en Orgullo y prejuicio, y en la saga de Piratas del Caribe , hoy tiene 40 años.

Durante su carrera, Knightley se destacó por interpretar a heroínas y personajes trágicos. Su carrera comenzó a los seis años, durante 1993, cuando hizo su primera aparición en un episodio televisivo de Screen One . Dos años más tarde, actuó en su primera película, Innocent Lies.

Keira Knightley love actually

De esta manera, llegaron otros papeles, como por ejemplo para The Treasure Seekers (1996), y la miniserie Coming Home (1998). Su primer papel importante llegaría en 1999 cuando formó parte de Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma.

Así formó parte en 2003 de Love Actually, donde actuó en una de las historias que quedó inmortalizada con la escena de la declaración de amor con el cartel. En ese año también se estrenó Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra, con Johnny Depp y Orlando Bloom a la cabeza, donde interpretó a Elizabeth Swann por las siguientes tres películas de la saga.

Por su trabajo actoral fue nominada a diferentes premios de la academia del cine en los EEUU y Gran Bretaña, como los Oscar, los BAFTA y al Globo de Oro.

Keira Knightley actualidad

Cómo luce Andrew Lincoln hoy

El otro protagonista de la icónica escena fue Andrew Lincoln, quién en ese momento contaba con 30 años y no era una figura reconocida en el cine y la televisión.

La carrera del actor británico, que actualmente tiene 52 años, cambió drásticamente con la llegada de The Walking Dead en 2010 donde interpretó al protagonista de la serie, Rick Grimes, por más de 12 años.

Andrew lincoln TWD

Lincoln formó parte de la serie de AMC durante 9 temporadas de 2010 a 2018, cuando dejó la serie por motivos familiares y sembrando la incógnita entre los fanáticos sobre el destino de su personaje.

El actor regresó en 2021 para hacer un cameo en el último episodio de la serie y volvió definitivamente para el spin off The Ones Who Live, donde se conoció que hizo Rick Grimes durante sus años de ausencia.