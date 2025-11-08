Netflix se anticipa a la Navidad con una película llena de romance y emoción







Una buena historia para comenzar a sentir el espíritu navideño, con algunas risas y un poco de reflexión.

Katie Leclerc protagoniza la nueva película navideña de Netflix. Imagen: Netflix.

Netflix vuelve a apostar por el espíritu navideño con una nueva película que promete conquistar a los fanáticos del romance y las historias emotivas. Con una ambientación llena de luces, nieve y segundas oportunidades, la plataforma se adelanta a la temporada más esperada del año con una historia que combina amor, redención y el poder de las conexiones familiares.

La trama, que transcurre en un pequeño pueblo donde los deseos parecen volverse realidad, invita a los espectadores a revivir la magia de las fiestas y creer nuevamente en los milagros del amor. El título elegido para esta propuesta es Todo lo que necesito para Navidad.

All I Need For Christmas La nueva película de Netflix para empezar a vivir la Navidad. Imagen: Netflix. De qué trata Todo lo que necesito para Navidad La historia gira en torno a Emily, una mujer que vuelve a su ciudad natal tras varios años de ausencia para pasar la Navidad junto a su madre y su pequeña hija. Lo que comienza como una visita familiar termina convirtiéndose en un viaje emocional cuando se reencuentra con su antiguo amor, Ben, un músico que sigue viviendo en el pueblo y que nunca la olvidó.

Mientras ambos intentan dejar atrás los errores del pasado, una serie de coincidencias, canciones navideñas y actos de generosidad les enseñan el verdadero significado de la época. En medio de decoraciones, cartas perdidas y villancicos, la película muestra cómo el amor puede renacer incluso en los momentos más inesperados.

Más allá del romance, Todo lo que necesito para Navidad también reflexiona sobre la importancia del perdón, la familia y la esperanza, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias con calidez y optimismo.

Netflix: tráiler de Todo lo que necesito para Navidad Embed - Preview - All I Need for Christmas - Starring Mallory Jansen and Dan Jeannotte Netflix: elenco de Todo lo que necesito para Navidad Katie Leclerc

Brant Daugherty

Eve Edwards

Derek Yates

Andi Chapman

