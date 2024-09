La búsqueda de empleados del chef Christophe y el aumento de tarifas en transportes: "Que vivan en Capital"

View this post on Instagram

“Tengo una chica que vive en La Plata y ama su trabajo y nos encanta cómo trabaja. Y bueno, me ha comunicado que en 15 días, ya no puede venir por el viaje y me pidió si la podíamos ayudar. El problema nuestro no es ayudar a una persona, sino a 32 empleados que tenemos ahora en la rotisería y los números no nos dan. Hay una consecuencia, que es como una rueda sin fin y un poco malvada que te obliga a vos, en mi caso empresario, a hacerme cargo de algo que es un subsidio que yo no puedo aportar. La verdad es que yo invertí mucho dinero en una empresa que funciona muy bien, con precios muy acotados y una rentabilidad buena para pagar salarios a 32 personas”, contó.