Muchos de los títulos disponibles en HBO Max suelen quedar ocultos por los algoritmos, a pesar de ser producciones de gran impacto o con historias fuertes. En la plataforma se encuentra una serie con un relato crudo, basado en hechos reales, que logra atrapar al espectador desde el primer minuto con una trama cargada de tensión y realismo.
La joya escondida de HBO Max basada en hechos reales que tenés que ver antes que la saquen de la plataforma
Con una de las historias más oscuras de uno de los países vecinos, la producción es una de las mayores sorpresas de la plataforma de streaming.
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Esta propuesta se adentra en los secretos de un sistema que prefiere el silencio antes que la verdad, exponiendo una realidad que sacudió a toda una nación. A través de una investigación judicial, el relato invita a descubrir lo que sucede puertas adentro de instituciones que deberían ser seguras para los más jóvenes.
De qué trata No Nos Quieren Ver, la imperdible serie chilena
La historia sigue a Paola, una abogada interpretada por Paulina Urrutia, quien decide investigar la muerte de Catalina, una adolescente que residía en un hogar de protección llamado "Casita Feliz". Aunque la versión oficial señala que la joven se quitó la vida, la letrada sospecha que existen responsabilidades ocultas y comienza a desentramar una red de negligencias sistemáticas dentro de la institución.
Creada y dirigida por Guillermo Helo Juan-Oliver, la producción aborda de lleno la crisis que enfrentó el Sistema de Protección de Menores de Chile. Los guiones, a cargo de Bárbara Zemelman y Vladimir Rivera, se construyeron tomando como base los múltiples informes y testimonios reales que denunciaron violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
El elenco cuenta con nombres destacados de la actuación chilena, sumando a Tamara Acosta, Francisca Lewin, Sara Becker, Paulina García, Amparo Noguera y Roberto Farías. A través de sus episodios, la narrativa expone las irregularidades administrativas y judiciales que permitieron que estos casos se multiplicaran a lo largo del tiempo.
Prime Video: tráiler de No Nos Quieren Ver
Prime Video: elenco de No Nos Quieren Ver
- Tamara Acosta
- Francisca Lewin
- Paulina Urrutia
- Sara Becker
- Paulina García
- Amparo Noguera
- Roberto Farías
- Rallen Montenegro
- Otilio Castro
- Patricia Cuyul
- Elvis Fuentes
- Gabriela Castro
- María Victoria Ponce
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