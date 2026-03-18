La serie más brutal de HBO Max que fue cancelada a pesar de llevarse todos los elogios de la crítica

El drama está inspirado en una idea de Bruce Lee y se ganó la aprobación de los expertos.

La serie fue amada por la crítica, pero eso no la salvó de la cancelación.

La plataforma de streaming HBO Max siempre intenta sumar producciones con la esperanza de que ganen muchos seguidores en poco tiempo. Sin embargo, no todas las series o películas logran tener un reconocimiento inmediato gracias a su calidad y a la respuesta positiva del público y la crítica.

" Warrior " fue un caso especial. Esta ficción de acción que se incorporó al catálogo recibió comentarios muy positivos desde el momento de su estreno. Pero, a pesar de las buenas valoraciones, la historia terminó antes de lo que muchos esperaban .

La trama de Warrior se ubica en la ciudad de San Francisco durante la década de 1870 . Durante ese período histórico, las calles estaban llenas de conflictos entre comunidades inmigrantes chinas y distintos grupos de poder dentro de la ciudad.

La serie está basada en las notas de Bruce Lee, desarrollada por Jonathan Tropper y Justin Lin.

El protagonista es Ah Sahm , un joven experto en artes marciales que llega desde China con un objetivo personal: encontrar a su hermana desaparecida . De todas formas, su llegada al país toma un rumbo inesperado cuando queda bajo el control de uno de los tongs más poderosos de Chinatown.

Las organizaciones conocidas como tongs funcionaban como sociedades secretas que controlaban negocios, protección y poder dentro de la comunidad china en Estados Unidos. Dentro de este mundo, Ah Sahm se vuelve la figura principal de la lucha entre diferentes grupos por su habilidad para el combate.

Además de las artes marciales, la historia también explora el racismo que enfrentaban los inmigrantes asiáticos en aquella época y el modo en que las tensiones sociales impactaban en la vida cotidiana.

Warrior Fue cancelada tras 3 temporadas, pero tuvo un gran éxito en la plataforma de streaming. Gentileza - HBO Max

La idea inicial surgió a partir de un concepto desarrollado décadas atrás por Bruce Lee, quien había imaginado una serie ambientada en el Lejano Oeste con un protagonista asiático experto en combate. Durante los años setenta la propuesta no encontró apoyo en los estudios de televisión. Por eso mucho tiempo despues, el director Justin Lin retomó el concepto junto a Shannon Lee, hija del actor, y al guionista Jonathan Tropper.

La serie debutó en 2019 en el canal Cinemax y tuvo buenos resultados tanto en críticas como en valoraciones del público. Cuando la cadena dejó de producir contenidos originales, la ficción cambió de plataforma y pasó a HBO Max, donde se lanzó una tercera temporada en 2023.

Tras su cancelación, los derechos de distribución también llegaron a Netflix, lo que abrió la posibilidad de que nuevos espectadores descubran la serie. Sin embargo, anunciaron que no iba a continuar la historia y llegó el fin de Warrior.

HBO Max: tráiler de Warrior

Embed - Warrior Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

HBO Max: elenco de Warrior