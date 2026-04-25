Lo que fue un fracaso en cines buscará ser un éxito en la plataforma de streaming, a pesar de que las críticas no estén de su lado.

La cinta no logró triunfar en los cines y buscará revancha en la plataforma de streaming.

HBO Max sabe que para escalar en la carrera por ser el rey del streaming debe tomar decisiones arriesgadas y no siempre ir a lo seguro. Muchas veces, estrenar una película que no llegó a los cines en tiempo y forma puede ser la llave para atraer nuevos suscriptores.

Sin embargo, esta fórmula no siempre da resultados, en especial con cintas que fracasaron a pesar de tener grandes figuras de Hollywood en su elenco. Quizás estas producciones no llegaron en el momento indicado y, es por eso, que su relanzamiento busca conseguir la popularidad que no lograron en las salas.

Ni la presencia de Chris Evans pudo ayudar a la película a ser un éxito.

La película es una continuación de "El amor es un viaje en trineo al infierno ", aunque funciona de manera independiente para no obligar al público a ver la primera entrega. Lo que apuntaba a una exitosa trilogía, con un elenco mucho más importante, terminó siendo un fracaso en todas las salas de cine.

La comedia, cargada de humor negro y un tono policial, no consiguió lo que esperaban los hermanos Coen. La historia sigue a la detective privada Honey O'Donahue (Margaret Qualley) quien investiga la muerte de una mujer en un misterioso accidente vinculado directamente a una iglesia evangélica liderada por el reverendo Drew Devlin, interpretado por Chris Evans.

Al caso se suma la vida personal de la protagonista y escenas subidas de tono sobre la vida secreta del hombre religioso. Esto debilita la premisa principal y convierte a la cinta en una obra que desaprovecha su potencial, aunque HBO Max buscará que este relanzamiento le otorgue las vistas que no consiguió en la pantalla grande.

HBO Max: tráiler de Honey, no

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HBO Max: elenco de Honey, no