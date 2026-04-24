Chernobyl: dónde ver la miniserie sobre el trágico desastre nuclear de 1986 + Seguir en









Con solo cinco capítulos, la producción que se estrenó en 2019 sigue entre las mejores y más vistas de la plataforma.

La serie refleja el desastre nuclear ocurrido en 1986.

A 40 años del desastre nuclear de Chernobyl, existe una miniserie que logró recrear de forma magistral el trágico suceso. Chernobyl, la miniserie creada por Craig Mazin estrenada en 2019 fue un suceso mundial que hoy se mantiene vigente cómo una de ficciones mejor valoradas.

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La miniserie consta de cinco episodios de aproximadamente una hora cada uno y está disponible en HBO Max. Su formato breve pero intenso la hace ideal para una maratón de fin de semana.

De qué se trata Chernobyl Basada en la historia real de Chernobyl, la serie aborda diversos puntos de vista previos y posteriores al hecho. Desde el esfuerzo de los bomberos tras la explosión, el sufrimiento de las víctimas, hasta el trabajo de la comunidad científica para crear conciencia sobre los peligros que pudieron evitarse.

El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor liberó una cantidad de material radiactivo al menos 400 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. Sin embargo, el verdadero "villano" de la historia real no fue solo el uranio, sino la burocracia y el secretismo del régimen soviético.

Durante días, el mundo (e incluso los ciudadanos de la cercana Prípiat) ignoró la magnitud del peligro mientras una nube tóxica se desplazaba por Europa. La serie captura con precisión quirúrgica esos momentos: desde los bomberos que tocaban grafito radiactivo sin saber que era una sentencia de muerte, hasta los científicos que sacrificaron sus carreras y vidas para que la verdad saliera a la luz.

Embed - Chernobyl HBO | ¿Cuál es el costo de las mentiras? Reparto de Chernobyl Jared Harris como Valeri Legásov: el subdirector del Instituto Kurchatov contratado para ayudar en los esfuerzos de limpieza.

como Valeri Legásov: el subdirector del Instituto Kurchatov contratado para ayudar en los esfuerzos de limpieza. Stellan Skarsgård como Borís Shcherbina: vicepresidente del Consejo de Ministros.

como Borís Shcherbina: vicepresidente del Consejo de Ministros. Emily Watson como Uliana Jomyuk: física nuclear de Minsk. Khomyuk es un personaje ficticio compuesto por los numerosos científicos que investigaron el accidente.

como Uliana Jomyuk: física nuclear de Minsk. Khomyuk es un personaje ficticio compuesto por los numerosos científicos que investigaron el accidente. Paul Ritter como Anatoli Diátlov: el ingeniero jefe adjunto de la central nuclear de Chernóbil.

como Anatoli Diátlov: el ingeniero jefe adjunto de la central nuclear de Chernóbil. Jessie Buckley como Lyudmila Ignatenko: la esposa de Vasily Ignatenko.

como Lyudmila Ignatenko: la esposa de Vasily Ignatenko. Adam Nagaitis como Vasili Ignatenko: un bombero de Pripyat y el primero en responder al incendio de Chernobyl. El éxito de Chernobyl Tras su estreno en 2019, Chernobyl se convirtió en un fenómeno global sin precedentes para una miniserie histórica. Poco después de su lanzamiento, superó a gigantes como Breaking Bad y Game of Thrones en la calificación de los usuarios, posicionándose como la producción mejor valorada de la plataforma. La miniserie se llevó 10 premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Guion y Mejor Dirección, además de dos Globos de Oro.