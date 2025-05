"La leyenda de Ochi" llega a los cines: una aventura fantástica en clave artesanal

La aclamada productora A24 presenta La Leyenda de Ochi (The Legend of Ochi) , una mágica odisea que transportará al público a un mundo desconocido lleno de criaturas fascinantes y una historia de valentía, amistad y conexión con la naturaleza. La película, dirigida por el debutante Isaiah Saxon , llega a los cines el 15 de mayo.

La leyenda de Ochi, una aventura que impacta desde lo visual

Con un elenco de primer nivel que incluye a Helena Zengel (News of the World), Finn Wolfhard (Stranger Things), Emily Watson (Chernoby) y Willem Dafoe (Poor Things), la película está diseñada para rendir homenaje a un tipo de película que ya casi no se hace (E.T. o La historia sin fin). El éxito de la serie de Netflix, Stranger Things, o la apuesta reciente de Star Wars con la serie Skeleton Crew, entre otras producciones, da cuenta de que hay todavía algo por decir con este tipo de historias.