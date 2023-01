La ministra de cultura de Reino Unido descartó la devolución a Grecia de los mármoles del Partenón

"He sido muy clara al respecto, no creo que [los mármoles] deban volver a Grecia", declaró la funcionaria a la BBC y agregó que el presidente del Museo Británico, George Osborne, "estaría de acuerdo" con ella. "No deberíamos devolverlos y, de hecho, pertenecen al Reino Unido, donde los hemos cuidado durante mucho tiempo", enfatizó.