Convocan a un banderazo en el Obelisco en homenaje al Indio Solari

El artista será despedido en el monumento porteño tras plazas copadas por fans en el resto del país. Aún resta conocerse cuál será el lugar donde lo velen.

El dato surgió mientras se espera que se conozca el lugar fisico donde lo velarán.

La repentina muerte del artista y músico Carlos Alberto “Indio” Solari , mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , puso de cabeza y de luto al mundo del rock argentino. En las últimas horas, la Plaza de Mayo se copó de fanáticos de todas las edades y orígenes para despedirlo luego de que organizaciones autoconvocadas llamaran a realizar Misas Ricoteras en diversos puntos del país. Ahora, en las redes sociales, convocan a un banderazo a realizarse en el Obelisco este sábado .

En paralelo, se espera que hoy mismo la familia del músico confirme el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada se mantendrá show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia .

La decisión de que se realice este domingo el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave: que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.

Se pospuso el último adiós al Indio Solari: será el domingo 7 de junio

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, informaron desde las redes oficiales del músico, que murió este viernes en su casa de Parque Leloir.

Más allá de lo expresado por la familia, diversos grupos de fanáticos realizaron este viernes por la tarde a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo y otros puntos del país para homenajearlo y hacerle una despedida simbólica. En una publicación simple, pero con un mensaje contundente, la organización Resistentes Argentina compartió una imagen de Solari sosteniendo un micrófono y el mensaje: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18hs Misa Ricotera".

Despedida Indio Solari Plaza de Mayo (4) Una misa ricotera se realizó este viernes para despedir a Solari en Plaza de Mayo. Fernando Brovelli

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió a Solari y descartó que el velatorio pueda realizarse en el Congreso por cuestiones de seguridad.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también se dirigió a las personas más cercanas y allegadas del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, expresó.

De qué murió el Indio Solari y cómo fue el desarrollo de su enfermedad

A los 77 años, murió Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio, en su domicilio de Parque Leloir. La Fiscalía General de Morón informó de manera preliminar que el músico sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en una pileta interior climatizada. El artista, además, padecía enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016.

Su estado de salud había sido motivo de preocupación entre sus seguidores durante los últimos años debido al avance de la afección neurodegenerativa que redujo sus apariciones públicas.