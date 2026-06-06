Netflix sabe bien que, durante este tramo del año, tendrá un rival imposible de vencer, ya que toda la atención estará puesta por un mes y medio en lo que ocurrirá en Estados Unidos, México y Canadá. Allí se llevará a cabo el Mundial 2026, y todo el planeta estará pendiente del torneo más importante del deporte.
Netflix estrenó la película que millones van a ver antes del inicio del Mundial 2026
Ideal para ver antes de que comience la Copa del Mundo, esta obra disponible en la plataforma de streaming es de las más aclamadas.
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De cara a esta competencia, la plataforma de streaming trae una película que estará centrada en el fútbol y que tendrá un condimento más que especial. La misma explora un lado poco conocido de una Copa del Mundo que tiene gratos recuerdos para los argentinos, aunque lejos está de generar polémica contra la Albiceleste.
De qué trata México 86
Netflix trae una propuesta que combina la sátira con el lado oscuro de la Copa del Mundo de México en 1986. La historia se centra en Martín de la Torre, un burócrata del país azteca que se destaca por su ambición y sus nulos escrúpulos para llevar a cabo lo que quiere.
Después de que Colombia abandona la idea de organizar el evento, él empieza a negociar con los altos mandos de la FIFA y las televisoras para ganarle a Estados Unidos la posibilidad de ser sede de la competencia.
Con un tono de comedia que no deja de lado la poca ética con la que se maneja todo, la película consigue darle al público una mirada poco vista sobre la organización del torneo.
Netflix: tráiler de México 86
Netflix: elenco de México 86
- Diego Luna
- Karla Souza
- Daniel Giménez Cacho
- Memo Villegas
- Álvaro Guerrero
- Diana Sedano
- Davor Tomic
- Frank Crudele
- Genevieve Fleming
- Andrés de León
- Osmar Lomas