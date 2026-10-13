Disney+ anunció que el proyecto de Ryan Coogler, The X-Files, recibió luz verde para convertirse en serie.
La nueva serie de "The X-Files" de Ryan Coogler llegará a Latinoamérica a través de Disney+
Coogler escribió, dirigió y produjo ejecutivamente el piloto, y se desempeñará como productor ejecutivo junto con la showrunner y productora ejecutiva Jennifer Yale.
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De Onyx Collective y producida por 20th Television en asociación con Proximity Media, la serie original de Hulu estará protagonizada por Danielle Deadwyler y Himesh Patel.
Coogler (Proximity Media) escribió, dirigió y produjo ejecutivamente el piloto, y se desempeñará como productor ejecutivo junto con la showrunner y productora ejecutiva Jennifer Yale. Entre los productores ejecutivos también se encuentran Zinzi Coogler y Sev Ohanian (Proximity Media), Chris Carter, y los coproductores ejecutivos Simone Harris (Proximity Media), Danielle Deadwyler y Himesh Patel.
De qué trata la nueva serie de The X-Files
Esta reinterpretación del clásico sigue a dos agentes del FBI altamente condecorados, pero muy diferentes entre sí, que forman un vínculo inesperado cuando son asignados a una división dedicada a casos relacionados con fenómenos inexplicables.
“Hace mucho tiempo que amo The X-Files, así que tener la oportunidad de escribir y dirigir el piloto ha significado muchísimo para mí”, señaló Coogler. “Lo que creó Chris Carter es especial, y queríamos honrar todo aquello que hizo que la serie original conectara con tantas personas y, al mismo tiempo, encontrar nuestra propia manera de adentrarnos en ese mundo. Danielle y Himesh, junto con el resto del elenco, aportaron perspectivas y actuaciones muy originales a estos personajes, y ver cómo todo cobraba vida ha sido una de las partes más gratificantes de la experiencia. No podría haber pedido mejores colaboradores que mi equipo, mis colegas de Proximity Media y nuestros socios de Onyx Collective y 20th Television. Estoy agradecido por la confianza y el apoyo que nos brindaron mientras asumimos este nuevo capítulo”.
“Esperamos con entusiasmo continuar este recorrido como productores ejecutivos y estamos especialmente entusiasmados por trabajar estrechamente con Jennifer Yale, Simone Harris y todo el elenco y el equipo mientras damos vida a este nuevo capítulo de The X-Files. También fue increíblemente especial contar con la participación del cofundador de Proximity, Ludwig Göransson, quien contribuyó con la música del piloto, lo que convirtió a este proyecto en una verdadera colaboración de toda la familia Proximity”, afirmaron Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler, fundadores de Proximity Media.