Himesh Patel protagonizará la serie reinicio de "The X-Files" a cargo de Ryan Coogler + Seguir en









Patel se unirá a Danielle Deadwyler, anunciada previamente, como una de las dos agentes del FBI encargadas de investigar la actividad paranormal.

El actor británico será uno de los protagonistas de la serie.

Himesh Patel (The Franchise, Yesterday) será uno de los protagonistas en la nueva versión de The X-Files, la clásica serie de Fox, que estará a cargo del guionista y director Ryan Coogler.

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Patel se unirá a Danielle Deadwyler, anunciada previamente, como una de las dos agentes del FBI encargadas de investigar la actividad paranormal.

El director de Sinners escribirá y dirigirá el episodio piloto, que ya ha recibido luz verde. Tanto Patel como Deadwyler interpretan personajes nuevos, así que no se trata de un reemplazo para Fox Mulder y Dana Scully. La actriz Gillian Anderson, protagonista de la serie original, insinuó que podría aparecer en el proyecto, afirmando haber leído el guion de Coogler y declarando a un periodista: "Tengan la mente abierta y denle una oportunidad, porque va a ser genial".

Cómo será la nueva versión de The X-Files La descripción oficial de la nueva serie indica que: “Dos agentes del FBI con numerosas condecoraciones, pero muy diferentes entre sí, forjan un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo, dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables”.

Esta sinopsis difiere ligeramente de la premisa de la serie original de Fox, que se estrenó en 1993, duró nueve temporadas y dio lugar a dos películas. La serie original comenzaba con la agente Dana Scully (Gillian Anderson) siendo asignada a la división paranormal para ayudar a desacreditar el trabajo del agente Fox Mulder (David Duchovny), un verdadero creyente en lo paranormal.

Jennifer Yale (See, The Copenhagen Test) será la showrunner. Chris Carter, creador y showrunner original de The X-Files, será productor ejecutivo sin participación en el guion. Sev Ohanian y Zinzi Coogler, socios de Coogler en su productora Proximity Media, también son productores ejecutivos sin participación en el guion. Simone Harris, de Proximity, es coproductora ejecutiva. El piloto de la serie llegará a través de Hulu en Estados Unidos y Disney+ para nuestra región. No hay fecha confirmada.

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