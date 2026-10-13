Disney+ confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie "Coppola, el representante" + Agregar ámbito en









La serie está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd quien además se desempeña como showrunner y está escrita por Emanuel Diez.

Juan Minujín protagoniza la serie.

Disney+ confirmó que la segunda temporada de la serie Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llegará a la plataforma el 23 de octubre. La serie esta basada en la vida (o al menos una versión) de Guillermo Coppola.

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Coppola, el representante está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd quien además se desempeña como showrunner y está escrita por Emanuel Diez. La serie está realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

De qué trata la nueva temporada de Coppola, el representante Los nuevos episodios invitan a seguir descubriendo qué ocurrió realmente detrás de algunas de las anécdotas más sorprendentes de una vida extraordinaria, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las personalidades más influyentes de la época.

La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

Elenco de Coppola, el representante Juan Minujín (Guillermo Coppola / Juan Minujín)

Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González)

Macarena Achaga (Amalia Hassan)

Jorgelina Aruzzi (Corina)

María Marull (Silvia)

Anna Favella (Doménica)

Rodrigo Noya (Lucas Mateo)

James Thomas Snyder (Micky Thorncroft)

Joaquín Ferreira (Poli Armentano)

Agustín Sullivan (Carlitos Jr)

Mónica Raiola (Mary)

Marina Bellati (Viviana)

Alan Sabbagh (Mariano)

Nicolás Mateo (Mariano Cúneo Libarona) La segunda temporada de Coppola, el representante, llega el 23 de octubre en exclusiva a Disney+.