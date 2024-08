La poética singular de La Zaranda desembarca en el Regio

Acaso a contramano de lo anterior, Calonge se expresó sobre el teatro en España: “En España las compañías casi han desaparecido, con lo que desaparece el teatro de creación, y se implantan las producciones, que actúan como franquicias, el éxito de Broadway o el de París o Londres. No se piensa ya en el público sino en la cantidad de localidades que se venden, es decir se gestiona desde la taquilla no desde el escenario. El teatro se ha convertido en otra forma de zapping, con la cara del famoso de turno, vendiendo no entretenimiento sino atontamiento”.