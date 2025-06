Del bono de 100 años a la tasa más alta. Es la deuda,...!

Primer síntoma de porque va a fracasar el programa económico actual argentino, como contra espejo con EE. UU. la motosierra no continua en el gobierno de Trump “El adiós llega un día después de que se publicara el avance de una entrevista concedida a la CBS en la que el magnate critica a Trump. En ella, Musk se dice decepcionado por el “enorme gasto público” que traerá la ley fiscal que tramitan los republicanos en el Congreso con el apoyo del presidente de Estados Unidos”. Hasta Trump sabe lo exótico del plan de Milei. Por eso envió a su secretario del tesoro para que TMAP. Primera parte del plan fue trazado el 2 de abril en la casa blanca bajo la denominación “ Día de la Liberación ” y que tiene principal temática es la propiedad intelectual, ese documento publicado por Washington pone el foco en la Salada -termino preso Castillo- y en el barrio del once ¿Habrá operativo por marcas como en la salada? Otro tema en línea con la misma temática que preocupa a EE.UU., es salud y los genéricos. En términos regionales sigue su lugar de policía amenazando a economías no alineadas a EE.UU., todo ello tiene un premio: sostener el financiamiento hasta sea necesario, pero hay dos preguntas que surgen en las peatonales del centro ¿Alguien le compraría un auto usado al ministro de economía? ¿Alguien traería los dólares en el exterior para ponerlos en argentina con este mismo ministro que se fue a Brasil en medio de una corrida en 2018? Son dudas que tienen muchos.

Retomando las políticas económicas del actual gobierno, no es más que un plan económico liberal argentino caracterizado por no fabricar, importar todo, solo comercializar, ajuste de salario, mano de obra esclava (leer el informe Bialet Masse de 1905), con tipo de cambio fijo -eso es de macro 1- que requiere de un fuerte ingreso de divisas por el saldo comercial o endeudamiento externo que venga del norte, por ahora. Milei es nuestro Nicólas Avellaneda de nuestro siglo xxi porque este superávit fiscal que difunden es para cumplir con las obligaciones externas como en 1877 dijo Avellenada: “Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos (45.000.000, hoy) que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros ”. La decisión política es clara. Lo estamos viendo en el sistema de salud, en las universidades y el sector de jubilados. Los trabajadores están pagando los intereses de la deuda que inicio Toto Caputo entre 2016-2018 como ministro de Finanzas y luego al frente del Banco Central. Hay que recordar que, en la negociación con los fondos buitre, Caputo aceptó las condiciones impuestas por el juez Thomas Griesa y convalidó pagar todos los gastos por el litigio en los que incurrió el líder de los buitres Paul Singer durante los diez años. Sobre el bono a 100 años se trató de una licitación por 2.750 millones de dólares, a una tasa efectiva de 7,9 por ciento anual y que favoreció a varias instituciones financieras (HSBC, Citibank, Santander y Nomura). El periodo Luis “Toto” Caputo 2016-2018 dejó un saldo de endeudamiento por 96.000 millones de dólares.

En esta etapa de ministro de economía solo logro sumar deuda con el FMI y con inversores institucionales del exterior a una tasa del 29% que solo confirma lo riesgoso que comenzó a ponerse la economía nacional. Lo irónico sigue siendo que hubo un tiempo que economistas “autoproclamados peronistas” decían: “a toto lo quiero siempre en mi equipo, el Messi de las finanzas”, cuando entre 2017 y 2018 consiguió unos 58.000 millones de dólares en el exterior. Hoy solo le prestaron 1.000 millones. Lo que si sabemos es que si la argentina no cumple con sus obligaciones aparecerán los fondos buitres con sus juicios “pari passu” y habrá otro Toto Caputo. No hay que olvidar que una vez Melconian dijo: fui un bonista que demando a la argentina, entro luego en el canje de 2010. Ahora este BONTE tiene una del 29% con una tasa de retorno del 34%, hagamos una comparativa, en 2008, en una de las últimas operaciones de deuda con la Argentina, Venezuela compró en forma directa u$s1.000 millones del Boden 15. No fue gratuito para el país: convalidó una tasa de casi 16% en dólares (la misma que pagó Domingo Cavallo durante el Megacanje de 2001). ¿Dónde están los periodistas y economistas horrorizados? Además, explicaron desde economía que el nuevo Bonte licitado, los fondos usan sus dólares y al vencimiento recibirán pesos. Además, serán bonos que se regirán bajo ley local y no bajo jurisdicción Nueva York, que es la más utilizada para emitir bonos en el mercado internacional. Financiar vencimientos en pesos con bonos “simil” dólar, es como si pidieras un préstamo en dólares para pagar la boleta de luz. Lo que esta detrás de esta medida es cumplir con los objetivos acordados con el FMI, como la meta de reservas, que antes no importaba, pero ahora empiezan a pesar, comienzo el cuello de botella ¿El staff del fondo cree que realmente este gobierno cumplirá con las metas aunque eso signifique una mayor crisis social? El reciente informe semanal de VECTORIAL advierte que: De esta manera, el mercado señala que, por ahora, confía en la sostenibilidad del esquema cambiario, pero por las dudas exigió un put como resguardo. Las razones de fondo: la meta (a estas alturas incumplible) con el FMI y apuntalar el proceso de desinflación a partir del ingreso de dólares.

Hace unas semanas habíamos comentado que Macri primero coloco deuda con los privados extranjeros y luego fue al FMI, pero Milei y Caputo primero fueron al FMI y ahora a los privados extranjeros, pero estos le dieron un vuelto para que llegue a fin de año, con potencial de ser mañana un fondo buitre.

Porque acá sigue pasando lo que planteábamos en notas anteriores la deuda en monedad local a diciembre 2023 fue de 104.000 millones de dólares, en el último informe de Economía el dato de abril en 2025 fue de 203.000 millones de dólares, se incrementó en moneda local -equivalente en dólares- por más de 99.000 millones de dólares. Un detalle del informe que publica el ministerio de economía que comanda Caputo-Gueorguieva y es que el stock de deuda bruta en moneda extranjera pasó de 253.000 a 268.000 millones de dólares, la diferencia de 15.000 millones dólares estaría incluyendo a los 12.000 millones de dólares del FMI y por eso están contabilizados como DEUDA.

Como en 1877 ahora en 2025 se está economizando hasta el hambre y la sed del pueblo para honrar la deuda que contrajeron Macri-Caputo. Juntos por el cambio, Cambiemos, Ritondo, Maria Eugenia Vidal, Lilita Carrio, Laura Alonso, Marco Peña, Larreta, Lospenato, Quiroz, Saenz, Morales, Juez y otros sectores del radicalismo. Junto a sectores del peronismo “racional, dialoguista o federal”. La misma solución liberal de fines del siglo XIX replicada en el siglo XXI.

Por último, dejamos dos datos de este 2025 que prende alertas: en abril la formación de activos externos del SPNF (FAE = fuga) dio egreso por 2.500 millones de dólares, el mes más alto desde que Macri reinstalo el CEPO; el segundo dato es la inversión directa de no residentes que en el primer cuatrimestre egresaron por casi 1.789 millones de dólares. Algunos publicaron “la nacionalización de la economía” cuando lo que esta pasando es que los no residentes solo quieren retirar sus ganancias previas a 2024 y la caída del consumo no hace atractivo invertir.

¿Qué tiene de novedoso este gobierno? Nada, solo que hemos dejado de estudiar la historia argentina y de pensar como lo hacían Arturo Jauretche o Scalabrini Ortiz. Nos hemos creído las zonceras económicas como “este ajuste había que hacerlo” se escucha en los que dicen ser opositores. ¿No será hora de ir desarticulándolas? Y dejar claro quienes defienden los intereses nacionales y quienes trabajan para los intereses anti-nacionales, Jauretche les decía “CIPAYOS”. Economía y Política.

Economista UBA, docente UNPAZ y UNLa