La película más taquillera post pandemia en Argentina llega a HBO Max con Guillermo Francella

La plataforma de streaming presentó a esta producción como una de sus novedades más esperadas para el catálogo del 2026.

La plataforma apuesta a sumar títulos que en su estreno fueron elogiados tanto por el público como por la crítica Imagen: HBO Max

HBO Max renueva su catálogo de cara a 2026 y, dentro de su programación, presenta una amplia lista de estrenos que actualizan la oferta para Argentina y Latinoamérica. Entre nuevas series, regresos esperados y películas, este primer mes del año promete marcar un punto destacado para la plataforma en el universo del streaming.

Es por eso que, dentro de estas nuevas incorporaciones, la plataforma apuesta a sumar títulos que en su estreno fueron elogiados, tanto por el público, como por la crítica. Uno de ellos llegará al catálogo durante las primeras dos semanas del año, y acá te contamos todo lo que tenés que saber para no perderte su llegada.

Homo Argentum (4) Pampa Films De qué trata "Homo Argentum" Homo Argentum sigue a Guillermo Francella, quien interpreta a diferentes estereotipos de los ciudadanos argentinos. Los personajes forman parte de un cíclo de cortos que integran a la producción, en los que se observa al argentino típico casi como si fuera una especie de estudio, exponiendo sus virtudes y defectos.

La viveza criolla, la queja permanente, la relación con la política, la economía, el fútbol, el lenguaje y la memoria colectiva son algunos de los tópicos que se exploran en la duración de la película.

La producción llega a HBO Max el 16 de enero, y estará disponible tanto para Argentina como para el resto de Latinoamérica.

Tráiler de "Homo Argentum" Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella Reparto de "Homo Argentum" La película fue dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y cuenta con la participación de personajes reconocidos, como: Guillermo Francella

Eva De Dominici

Clara Kovacic

Miguel “Migue” Granados

Guillermo Arengo

Dalma Maradona

Milo J

Vanesa González

Gastón Soffritti

Aurora Quattrocchi

Tony Sperandeo

Giulia Brancato