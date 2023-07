Lindsay Lohan fue mamá: ¿Cuál es el extraño nombre que recibió el niño?

Jamie Lee Curtis interpretó a la mamá de Lindsay Lohan en la película de 2003, Un viernes de locos. La estrella de Everything Everywhere All At Once, de 64 años, compartió previamente su entusiasmo por la noticia del embarazo de Lohan.

La actriz compartió una serie de fotografías del baby shower de Lindsay en abril, Curtis escribió en Instagram: “¡Mi amiga y mi hija en el cine Lindsay Lohan está creciendo! Estoy tan emocionada por ella. Qué gran mamá será”.