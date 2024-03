Lollapalooza Argentina 2024: así se vivió el primer día del festival

Con Blink-182, Arcade Fire, YSY-A, The Offspring, Diplo y Grupo Frontera a la cabeza de una grilla que lo tuvo todo, la novena edición de Lollapalooza Argentina no pudo haber tenido un mejor comienzo.

Blink-182 hizo su debut con su formación original en el país, para presentar One More Time, el disco que corona su reunión; Arcade Fire volvió a ser parte de la edición local del festival diez años después con la vigencia y conexión con el público intactas; YSY-A dio un show histórico poniendo el rap argentino en lo más alto; The Offspring tuvo al público saltando de principio a fin, y Diplo le puso el broche de oro a la noche con una pista encendida y colmada de energía para lo que queda por delante. Pero eso solo empieza a resumir todo lo que se pudo disfrutar en este primer día colmado de talento internacional y local, y de todos los géneros imaginables.

Para quienes seguían con ganas de rock llegó el turno de una de las bandas nacionales del momento, Winona Riders, mientras que los fans de la música urbana corrieron al show del rapero peruano Jaze o a disfrutar de toda la potencia del hip hop de Oney1. Para eso de las 15 hs, llegó el momento de escuchar a Juliana Gattas, del grupo argentino Miranda!, que se lució interpretando las canciones de su recién estrenado Maquillada en la cama. El jovencísimo Jere Klein, uno de los nombres más destacados del panorama urbano de Chile hizo de la suyas mientras NSQK presentó sus canciones de desamor de Botánica en el Alternative, y Evlay, el productor estrella, mostró algo de su proyecto solista desde el Perry’s. El pop tuvo otro momento altísimo a cargo de FLETCHER, la cantante estadounidense que tuvo a todos cantando con su hit “Undrunk” mientras la rapera BB Trickz demostraba por qué viene pisando tan fuerte en el hip hop.

Para cuando la tarde se acercaba a su fin, #LollaAR tenía opciones para todos los gustos. Grupo Frontera aportó un poco de regional mexicano, el español SAIKO dio en la tecla para los amantes del reguetón y el trap, los locales Peces Raros llevaron el rock a una zona liminal con la electrónica, y para quienes gustan del progressive, las bandejas quedaron en las manos expertas de Mariano Mellino, uno de los DJs más relevantes de la escena nacional. Luego llegó el turno del contundente show de YSY-A, que hizo varios temas de su último lanzamiento El After del After así como otros de toda su trayectoria desde sus primeras barras hasta el estrellato como una de las máximas figuras del trap argentino. A puro salto –no por nada acuñó el término del “ysysmo”, hubo hasta un pogo de rap tanguero con “CUÁL?”, porque así se hacen las cosas en #LollaAR: a todo o nada.

LOLLA_ARG2024_0315_20_07_14_0845_MIRU.jpg The Offspring fue una de las bandas mas celebradas de la noche.

La noche caía sobre el Hipódromo y llegaba el momento de los platos fuertes. Mientras The Offspring daba cátedra de pop-punk en un show que arrancó bien arriba con un pogo al ritmo de “Keep Em Separated”, CA7RIEL y Paco Amoroso volvieron a aparecer juntos en un escenario juntos después de casi un año, con uno de los shows más divertidos que tenía a todos intrigados desde el nombre: CA7RIEL y Paco Amoroso en un Jacuzzi. Masivos, irreverentes y camaleónicos, fueron sin dudas uno de los momentos más altos del día. Luego fue el turno del DJ de Detroit MK, desde el Perry’s y dejando un clima inigualable que retomó el maestro australiano del house Dom Dolla.

Para los amantes del rock, todavía había mucho por vivir. Arcade Fire, la banda canadiense que transformó el rock alternativo de los 2000 a esta parte, se subió al Samsung para arrancar con “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)” y deleitó al público con un recorrido completo por sus distintas etapas, mientras que a eso de las 22.15 hs se vivió un momento único con el show tan esperado de las leyendas del punk rock Blink-182, reunidos nuevamente para desplegar toda la fuerza de sus hits indelebles. Habiéndolo dado todo, el público dejó encontró un resto final gracias al set vibrante de Diplo, que fue el cierre perfecto y dejó un halo de expectativa y entusiasmo por la segunda jornada.

Lo qué se viene en Lollapalooza Argentina 2024

Hoy llega una segunda jornada encabezada por Sza, Sam Smith, Phoenix, Miranda!, Jungle y Above & Beyond, y un domingo de cierre colmado de talentos con artistas como FEID, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, y Meduza. En total, aún quedan más de 24 horas de música –e incluso más si contamos el sideshows del lunes, de King Gizzard & the Lizard Wizard en Vorterix– y alrededor de 80 shows.

Espacio Budweiser

Budweiser cuenta con un espacio renovado dentro del Lolla, con un beer garden que es motivo de encuentro de amigos y con experiencias que van desde tomar una birra edición limitada que simula una consola de DJ a sacarse fotos en un ambiente multisensorial, con música, espejos y luces para que los fanáticos vivan una experiencia 360°. Durante el día 1, más de 20.000 personas pasaron por el spot rojo de la marca.

Agustina Vadori, gerente de Budweiser Argentina, comentó "somos la cerveza referente de la música, acá y en el mundo, y por eso siempre nos da mucha alegría participar de un festival tan icónico como el Lolla”. “La música es una de las pasiones mas fuertes de nuestros consumidores y siempre queremos estar cerca de ellos con novedades. Los invitamos este fin de semana a pasar por el Beer Garden de Budweiser con amigos y seguir escuchando a los mejores artistas. Hoy se presenta en el espacio el DJ Tobias Gerard".

El mensaje de Oriana para Travis Barker

El año pasado, Kourtney Kardashian le contaba al mundo que estaba embarazada de una manera muy particular: en un concierto de la banda Blink-182, mostró un cartel dirigido a su esposo y baterista del grupo, Travis Barker: “Travis, estoy embarazada”.

image.png

Ayer en en el Lollapalooza Argentina, Oriana Sabatini tomó la misma iniciativa que KK y le hizo una propuesta al músico con otro cartel: “Travis, tomemos una Bud juntos”. -