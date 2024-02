"Los 4 Fantásticos": Marvel confirmó el elenco y la fecha de estreno del filme

Marvel Studios confirmó este miércoles el elenco y la fecha de estreno de la película Los 4 Fantásticos . Vía X (ex Twitter), el estudio cinematográfico informó que " Pedro Pascal , Vanessa Kirby , Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn son los Cuatro Fantásticos" y se podrán ver en la pantalla grande a partir de julio del 2025 .

cuatro fantasticos.jpg Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Pedro Pascal y Ebon Moss-Bachrach.

Pascal, conocido por su destacada participación en series de alto perfil como Game of Thrones, Narcos y más recientemente The Mandalorian de Disney+, demostró ser un actor versátil y muy solicitado. Su transición a roles en el cine, con apariciones en La gran muralla, Kingsman: El círculo de oro, Triple frontera y Wonder Woman 1984, solidificó su estatus como una estrella en ascenso en Hollywood.