Mahershala Ali habló sobre los retrasos de "Blade", su anunciada película de Marvel

Qué dijo Mahershala Ali sobre los retrasos de Marvel con Blade

En el estreno de su nueva película, Ali declaró al portal The Hollywood Reporter que, en lo que respecta a Blade, "voy día a día. Hago mi mejor trabajo", señalando la próxima película Your Mother Your Mother Your Mother como una que satisfizo su "necesidad de hacer acrobacias". Pero añadió: "Me encantaría que Blade se hiciera realidad; ya veremos, no sé en qué punto se encuentra Marvel ahora mismo. Solo estoy buscando el próximo gran papel, de verdad".