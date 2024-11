Lupita Nyong'o se suma a la nueva película de Christopher Nolan

Lupita Nyong'o es la última estrella en sumarse a la muy esperada película de Christopher Nolan , según reveló el portal The Hollywood Reporter.

La actriz, vista por última vez encabezando el thriller de invasión extraterrestre del verano pasado A Quiet Place: Day One , se suma a una sólida y audaz lista de convocados que ya incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Zendaya .

El cineasta está produciendo junto a su socia y esposa Emma Thomas para su sello Syncopy. El rodaje está previsto para la primera mitad de 2025.

La nueva película reúne a Nolan con el estudio que hizo su drama Oppenheimer y lo impulsó a ganar sus primeros Oscar. Ganó el premio al mejor director y obtuvo el premio a la mejor película como productor de la película, que recaudó la asombrosa suma de 976 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque a Nolan le gusta trabajar con un cierto repertorio de actores, Nyong'o será nueva en su equipo. Sin embargo, la actriz no es nueva en Universal. Es la estrella de voz de The Wild Robot, la adaptación del libro de Peter Brown de la división de Universal, DreamWorks Animation, que ha demostrado ser un éxito más que sólido en la taquilla, habiendo recaudado casi u$s300 millones desde su estreno en septiembre. También protagonizó la película de terror del estudio dirigida por Jordan Peele, Us.

Nyong'o ganó un premio Oscar por su actuación en 12 años de esclavitud de Steve McQueen y protagonizó Pantera Negra y su secuela, Wakanda Forever.