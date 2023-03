Måneskin vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

La preventa comenzará el 27 de marzo a las 10 am exclusiva para clientes BBVA, mientras que la venta general se habilitará a partir del 29 de marzo a la misma hora. En ambos casos, las entradas se conseguirán únicamente por EntradaUno .

Tras el exitoso lanzamiento del single “GOSSIP” con el guitarrista estrella de Rage Against The Machine Tom Morello, el 2023 viene siendo un gran año para Måneskin. Estrenaron RUSH!, su tercer álbum que incluye este hit y también el single “LA FINE”, con letra en su natal italiano, lanzado a fines de 2022. El ansiado trabajo discográfico a su vez honra al rock que la banda ha sabido resucitar un cover de “If I Can Dream”, el clásico de Elvis Presley que estrenó como parte de Elvis, el film de Baz Luhrmann. Con este nuevo material de largo aliento -17 canciones- la banda promete un show repleto de novedades que den cuenta del momento artístico que están atravesando.