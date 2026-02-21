¿Merece la pena? Netflix ya tiene disponible la película más polémica de la saga "Alien" + Seguir en









La precuela del clásico espacial ya figura en el catálogo y reabre el debate entre fans.

La polémica precuela de "Alien" llegó a Netflix con opiniones cruzadas. Gentileza - IMDb

El universo de Alien, creado a fines de los setenta, volvió a expandirse hace 14 años con una producción que dividió opiniones desde su estreno. Ahora, esa entrega forma parte del catálogo de Netflix y muchos suscriptores se preguntan si vale la pena mirarla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película recaudó más de 400 millones de dólares a nivel global y obtuvo una aprobación cercana al 73% en Rotten Tomatoes. Llegó a los cines en 2012 con la intención de conectar el mito original con una nueva historia ambientada décadas antes de los hechos conocidos. Pero contrario a lo que esperaba el director, el resultado generó críticas en los fans más tradicionales.

Prometeo Gentileza - Bloody Disgusting ¿De qué se trata "Prometeo"? Prometheus, dirigida por Ridley Scott, es una precuela de Alien. La trama sigue a un grupo de científicos y tripulantes que viajan al espacio profundo tras hallar una señal que podría explicar el origen de la humanidad.

La expedición se desarrolla a fines del siglo XXI y tiene como destino un planeta remoto. Ahí, el equipo descubre rastros de una civilización avanzada que parece estar vinculada al nacimiento de la vida en la Tierra. Lo que empieza como una misión científica se termina transformando en una lucha por la supervivencia.

La historia combina la ciencia ficción con preguntas sobre la fe, la creación y los límites del conocimiento humano. A diferencia de otras entregas de la franquicia, el foco no recae tanto en el terror clásico, sino en la construcción de un trasfondo más amplio sobre el origen de las criaturas.

Tráiler de "Prometeo" Embed - "Prometheus" Tráiler oficial castellano Reparto de "Prometeo" Noomi Rapace como Elizabeth Shaw.

como Elizabeth Shaw. Michael Fassbender como David.

como David. Charlize Theron como Meredith Vickers.

como Meredith Vickers. Idris Elba como Janek.

como Janek. Guy Pearce como Peter Weyland.

como Peter Weyland. Logan Marshall-Green como Charlie Holloway.

como Charlie Holloway. Sean Harris como Fifield.

como Fifield. Rafe Spall como Milburn.

Temas Streaming

Netflix