Amazon Prime Video estrena 56 days, un thriller protagonizado por Dove Cameron

Una nueva ficción de suspenso psicológico se suma al catálogo con un esquema de episodios breve y un elenco de alcance internacional.

El lanzamiento refuerza la estrategia de Prime Video de priorizar producciones compactas, exclusivas y diseñadas para consumo intensivo.

Prime Video amplía su catálogo con el lanzamiento de una ficción internacional de suspenso psicológico. La serie se incorpora como una producción original orientada a un consumo intensivo, con una estructura narrativa cerrada y una duración bastante corta, un formato que las plataformas priorizan para sostener niveles de visualización y permanencia.

El estreno se da en un contexto donde los servicios de streaming profundizan la competencia por contenido exclusivo. La producción apuesta por una historia de tensión progresiva, apoyada en dos líneas temporales y un conflicto criminal central, un recurso que permite sostener el interés sin recurrir a extensiones innecesarias. Con ocho episodios disponibles desde el primer día, la serie se adapta al hábito de maratón y refuerza el valor percibido de la suscripción mensual.

descarga (1) De que se trata 56 days, la nueva apuesta de Prime Video La historia se articula a partir de un crimen que obliga a reconstruir los hechos desde distintas perspectivas. Oliver y Ciara se conocen y desarrollan un vínculo marcado por la intensidad emocional. Cincuenta y seis días después de ese primer encuentro, la policía encuentra un cuerpo en el departamento de Oliver, lo que transforma un romance reciente en el eje de una investigación.

El relato mezcla pasado y presente para tensionar el vínculo entre los protagonistas y el espectador. La narrativa se apoya en la ambigüedad y en la fragilidad de los recuerdos. La investigación policial avanza mientras se revelan fragmentos del vínculo, construyendo un clima donde el amor, la sospecha y la culpa conviven en equilibrio inestable.

Dove Cameron encarna a Ciara Wayse, un rol que exige registros emocionales más complejos que sus trabajos anteriores. Avan Jogia interpreta a Oliver Kennedy, señalado como principal sospechoso desde el inicio. Karla Souza completa el núcleo central como la investigadora Lee Reardon, encargada de ordenar un caso atravesado por versiones cruzadas.

Tráiler de 56 Days Embed - 56 Days - Official Trailer | Prime Video Reparto de 56 Days Dove Cameron como Ciara Wyse

Avan Jogia como Oliver Kennedy

Megan Peta Hill como Shyla

Dorian Missick como Karl Connolly

Karla Souza como Lee Reardon

Patch Darragh como Dan Troxler

Kira Guloien

Celeste Oliva

Jesse James Keitel

Matt Murray

David Klein

Alec Albert como Mitch

