Reapareció Hugo Moyano y defendió el paro general: "Fue contundente"

El histórico dirigente gremial evaluó los resultados de la medida de fuerza realizada el 19 de febrero. Advirtió sobre nuevas acciones si no hay respuestas a las demandas laborales.

El líder camionero Hugo Moyano.

El líder camionero, Hugo Moyano, defendió que el paro general del jueves contra la reforma laboral en un video difundido este sábado. Fue "contundente", calificó, y sostuvo que mostró el descontento de los trabajadores con las políticas económicas del Gobierno. Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la sede gremial de Avellaneda.

Moyano destacó la adhesión a la medida de fuerza en sectores como transporte, industria y servicios, y advirtió que, de no haber respuestas a las demandas, se evaluarán nuevas acciones de protesta. Entre los reclamos figuran aumentos salariales, defensa del empleo y la revisión de la reforma laboral.

El dirigente sindical envió un mensaje directo al Gobierno, exigiendo diálogo y soluciones para evitar un mayor conflicto social. También criticó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los despidos en el sector privado.

Sin expectativas en el Congreso, gremios duros piden un paro de 36 horas y la CGT apunta a la Justicia Tras la votación en Diputados de la reforma laboral, desde la CGT anticiparon que seguirán insistiendo con revertir la reforma laboral, incluso si se aprueba en el Congreso. "Acá no terminó nada. Esto recién empieza", afirmó el jueves Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT.

Agotada la vía del Congreso, la central obrera intentará frenar la ley en la Justicia, como ya lo logró con otras reformas hechas por el presidente Javier Milei vía decreto o en la Ley Bases. Ya lo anticipó otro de los triunviros, Jorge Sola, quién afirmó que la norma es "inconstitucional". Argumenta que es regresiva de derechos alcanzados por los trabajadores y consagrados en la carta magna.

Fresu Para los gremios más duros agrupados en el Frente Sindical Unidad (FreSU), la alternativa es escalar el conflicto. Para los gremios más duros agrupados en el Frente Sindical Unidad (FreSU), la alternativa es escalar el conflicto. El líder de la UOM, Abel Furlán, llamó a un paro de 36 horas para la semana que viene previo al debate en el Senado, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo de 24 horas. “Esto se resuelve con disputa, se resuelve con lucha, no ahí adentro traicionando lo más sensible y lo más digno que tiene cada trabajador que es su fuente de trabajo”, dijo Furlán este jueves en la movilización que realizaron frente al Congreso.