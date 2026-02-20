Netflix se prepara para el estreno mundial de una nueva película argentina: todo lo que tenes que saber + Seguir en









Parque Lezama llegará al catálogo de la plataforma tras su paso por el teatro y el cine: qué se sabe del lanzamiento y por qué genera expectativa.

La historia retrata una amistad improbable en el corazón de Buenos Aires.

La película "Parque Lezama", dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, se prepara para desembarcar en Netflix tras su recorrido en otros formatos. La producción adapta la obra teatral homónima que tuvo gran éxito en la cartelera porteña y que, a su vez, se basa en la pieza estadounidense I’m Not Rappaport de Herb Gardner.

El film mantiene el espíritu original de la obra: una historia íntima centrada en la relación entre dos hombres mayores que se encuentran en una plaza del barrio porteño de San Telmo. A través de conversaciones cargadas de ironía, humor y reflexiones sobre la vida, la película aborda temas como la amistad, el paso del tiempo y la memoria.

parque lezama1 De qué trata Parque Lezama La trama gira en torno a dos jubilados que, pese a sus diferencias ideológicas y personales, construyen una amistad sólida mientras enfrentan conflictos familiares y problemas cotidianos. El relato se sostiene casi exclusivamente en los diálogos entre los protagonistas, lo que convierte a la actuación en el eje central del proyecto.

Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, vuelve a apostar por una narrativa emocional, con foco en los vínculos humanos y en el retrato de personajes complejos. Brandoni y Blanco, con amplia trayectoria en cine y televisión, encarnan una dupla que ya había demostrado química en otros trabajos conjuntos.

Tráiler de Parque Lezama, de Netflix Reparto de Parque Lezama Luis Brandoni

Eduardo Blanco

Verónica Pelaccini

Agustín Aristarán

Manuela Menéndez

Alan Fernández

Matías Alarcón Cuando se estrena Parque Lezama Si bien Netflix aún no publicó un comunicado oficial detallando la fecha exacta de estreno en su sitio global, la película figura dentro de los contenidos confirmados para incorporarse al catálogo de la plataforma en 2026, ampliando la presencia de producciones argentinas en el servicio de streaming.

El desembarco de la producción en streaming permitirá que la historia alcance una audiencia internacional. Para el cine argentino, este tipo de acuerdos representa una oportunidad de visibilidad global y de acceso a nuevos públicos. “Parque Lezama” combina humor, drama y reflexión en una historia íntima sostenida por dos figuras emblemáticas del cine nacional. Con su llegada a Netflix, la película amplía su alcance más allá del circuito teatral y cinematográfico tradicional, posicionándose como uno de los estrenos argentinos más esperados dentro del streaming en 2026.

