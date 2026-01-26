Netflix arrasó con el estreno de la precuela de una de las sagas más importantes de la generación + Seguir en









Una de las películas que todos los fanáticos estaban esperando ya está disponible en la plataforma, enterate cuál.

La película que todos los fanáticos de la saga estaban esperando ya llegó a Netflix. Imagen: Freepik

La plataforma Netflix ha vuelto a sacudir el mercado del entretenimiento con la incorporación de un título que los fanáticos esperaban con ansias. Esta película marca el regreso triunfal de un universo distópico que definió a toda una generación de espectadores en todo el mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una producción que explora los orígenes del poder y la tiranía en Panem, transportándonos décadas antes de los eventos conocidos originalmente. El furor ha sido inmediato, posicionando en lo más alto de las tendencias a Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Los juegos del hambre La precuela de una de las sagas más vistas en la última década ya llegó a Netflix y no te la podés perder. Imagen: Netflix De qué trata Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes La trama se sitúa durante la mañana de la cosecha de la décima edición de los Juegos del Hambre, mucho antes de que Coriolanus Snow se convirtiera en el tiránico presidente de Panem. En esta ocasión, un joven Snow intenta restaurar el honor de su familia, que atraviesa tiempos difíciles, aceptando el desafío de ser mentor en los juegos.

Su destino se complica cuando le asignan a Lucy Gray Baird, la tributo del empobrecido Distrito 12. A pesar de las pocas probabilidades de éxito, Snow vislumbra una oportunidad para destacar utilizando su ingenio y carisma, mientras comienza a desarrollar sentimientos por su protegida en un entorno donde la supervivencia lo es todo.

A medida que avanza la competencia, la película profundiza en la transformación moral de su protagonista. La lucha entre el instinto de supervivencia, la ambición política y los restos de humanidad en Snow revelan finalmente el nacimiento del villano que conocimos en la saga original, cuestionando quién es realmente el pájaro cantor y quién la serpiente.

Netflix: tráiler de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes Embed - LOS JUEGOS DEL HAMBRE 5: Balada de pájaros cantores y serpientes Tráiler Español Latino (2023) Netflix: elenco de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes Tom Blyth (Coriolanus Snow)

Rachel Zegler (Lucy Gray Baird)

Peter Dinklage (Casca Highbottom)

Jason Schwartzman (Lucretius “Lucky” Flickerman)

Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul)

Temas Netflix

Películas