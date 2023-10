Migue Granados le pidió disculpas a Marixa Balli por un terrible mote que le puso

image.png

El descargo dolido de Marixa Balli

“De mí habló pestes este muchacho; muy mal habló de mí con el tema mufa, muy mal, me destrozó. No me cae para nada simpático, porque no habla bien de él como hombre. Eso no es humor, eso es ser bajo”, despotricó la cantante de “La cachaca”.

“A mí no me pasó, esto que me pidan perdón. Y es muy desagradable, habla muy mal de él como hombre. Yo no lo puedo ni ver, te juro, desde que hizo eso digo, ‘pero ¿este quién es? ¿Qué le pasa?’”, prosiguió indignada Balli.

Pero, tras el furioso descargo de la panelista en el programa LAM, Migue Granados se comunicó en vivo con el conductor, Ángel de Brito, para pedirle disculpas públicas.

“Dice Migue: ‘Muy mal de mi parte, le pido mil disculpas a Marixa, es para la boludez ahí (en el programa). No existe ser mufa, le pide disculpas un colorado’. Se ve que a él también le habrán dicho mufa”, leyó el conductor.

En ese momento, la panelista aceptó las disculpas, aunque lamentó que ese mensaje no le haya llegado antes. “Se ve que él se está reconciliando con mucha gente con la que no tuvo buena onda o actitudes. Él está cambiando. Reconocer los errores es muy bueno”, destacó la bailarina.

En ese momento, apuntó -sin mencionarla- a la también ex vedette Carmen Barbieri, con quien está enfrentada desde hace más de dos décadas debido a que ella la trató de “mufa” luego que tuviera un accidente automovilístico en el que falleció su novio, Mariano Fischer, similar a lo que ocurriera anteriormente con otra pareja, el recordado cantante Rodrigo Bueno.