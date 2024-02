Murió Richard Lewis, el conocido actor cómico de ''Curb Your Enthusiasm'', de HBO

Autocrítico, agudo y brutalmente honesto acerca de sus adicciones y neurosis, Lewis era el raro cómico que podía rivalizar con la visión cascarrabias pero altamente identificable de la vida perfeccionada por su viejo amigo y coprotagonista de Curb Your Enthusiasm, Larry David.

Haciendo su debut como actor en el especial de NBC de 1979, Diary of a Young Comic, una película de 90 minutos transmitida en el espacio Saturday Night Live, el perfil nacional de Lewis creció significativamente durante las siguientes dos décadas a medida que sus atrevidas observaciones fueron bienvenidas y celebradas por los presentadores. David Letterman, Jay Leno y, en la radio, Howard Stern.

curbyourenthusiasm.jpg Lewis participó de la serie de HBO, Curb Your Enthusiasm, junto a su amigo Larry David HBO

Aunque su humor no encajaba fácilmente en las comedias de situación de la época, coprotagonizó durante varias temporadas a finales de los 80 y principios de los 90 con Jamie Lee Curtis en Anything but Love y con Don Rickles en Daddy Dehest de 1993. En 1998 coprotagonizó con Kevin Nealon la comedia Hiller and Diller.

Sus créditos cinematográficos incluyen Robin Hood: Men in Tights de 1993, en la que interpretó al Príncipe Juan, y Drunks de 1995. También ese año apareció en Leaving Las Vegas.

Lewis comenzó lo que podría decirse que sería su papel característico (basado, apropiadamente, en él mismo) en 2000, cuando su amigo de la infancia Larry David lo eligió para Curb Your Enthusiasm de HBO. Los dos neoyorquinos se conocieron en un campamento de verano cuando tenían 12 años y restablecieron su amistad en el circuito de comedia de Nueva York una década después.

Aunque se retiró en gran medida de la actuación después de su diagnóstico de Parkinson, regresó a Curb periódicamente, más recientemente durante la temporada actual (y última) del programa.

Además de sus muchos años tocando en clubes de comedia del país (tituló su aparentemente interminable gira Tracks of My Fears tour), Lewis escribió dos memorias: The Other Great Depression (2000) y, con el coautor Carl Nicholas Titolo, Reflexiones del infierno: guía de Richard Lewis sobre cómo no vivir (2015).

La publicación de Larry David tras la muerte de Lewis

Larry David ofreció un homenaje a su viejo coprotagonista y amigo de ''Curb Your Enthusiasm'', Richard Lewis.

"Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí", escribió David en un comunicado el miércoles, compartido por HBO. “Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y eso nunca lo perdonaré”.

Jamie Lee Curtis, quien coprotagonizó con Lewis la serie de comedia de cuatro temporadas de ABC "Anything but Love" a principios de los años 90, también rindió homenaje al fallecido comediante el miércoles a través de una publicación en Instagram.

"El último mensaje que Richard me envió fue con la esperanza de poder convencer a ABC/Disney para que publicara otra serie de episodios del programa", escribió Curtis. “Él también es la razón por la que estoy sobrio. Él me ayudó. Estaré eternamente agradecido con él sólo por ese acto de gracia. Encontró el amor en Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Extraña forma de agradecer a un hombre dulce y divertido. Descansa en risas, Richard. ¡Mi Marty, te amo, Hannah!

HBO también emitió un comunicado tras la noticia de la muerte de Lewis.

“Estamos desconsolados al saber que Richard Lewis ha fallecido. Su brillantez cómica, ingenio y talento fueron incomparables”, dijo un portavoz de la cadena. "Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y 'Curb Your Enthusiasm', nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fanáticos que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas".

“Richard Lewis fue parte de un cambio de guardia en la historia del stand-up durante la década de 1970; su trabajo ejemplificó y anticipó el tono profundamente personal, crudo, introspectivo y sí, neurótico que ha llegado a colorear gran parte de la comedia contemporánea”, dijo Journey Gunderson, director ejecutivo del Centro Nacional de Comedia. "Su influencia en esta forma de arte fue profunda y estamos orgullosos de preservar su contribución duradera al legado de la comedia".