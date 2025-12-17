Netflix cancela la segunda temporada de una exitosa serie a tres meses de su estreno + Seguir en









La plataforma de streaming decidió no renovar a pesar de las altas expectativas por el bajo índice de aprobación de parte de la crítica especializada.

Cancelan una serie española y dejan la historia inconclusa.

La plataforma de streaming Netflix decidió cancelar la serie “El refugio atómico”, estrenada el 19 de septiembre de 2025. Desde su lanzamiento, la producción generó una gran expectativa entre los usuarios, ya que se trata de una nueva historia creada por los responsables de la aclamada “La casa de papel”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de haber tenido una buena recepción por parte del público y de haber dejado a la audiencia con expectativas de una segunda temporada, fueron los propios actores quienes confirmaron la decisión de Netflix a través de sus redes sociales.

La propuesta, de estética futurista y con tintes semidistópicos, logró captar el interés de una parte importante de los espectadores, que ahora se quedan sin continuidad para la historia.

el refugio atomico "El Refugio Atómico" en Netflix, de los creadores de "La casa de papel" La historia transcurre en un búnker subterráneo de alta tecnología, diseñado para que un grupo selecto de millonarios pueda sobrevivir a un eventual ataque nuclear, en un contexto marcado por la amenaza de una inminente Tercera Guerra Mundial.

Sin embargo, pese a las comodidades del refugio, el encierro comienza a pasar factura: la claustrofobia, el desgaste psicológico y las tensiones personales se vuelven cada vez más evidentes.

Los conflictos se intensifican a partir de viejos rencores, especialmente entre dos familias, lo que construye un clima de suspenso constante. A medida que la trama avanza, se revela el verdadero propósito del búnker y la existencia de una mente maestra detrás de un plan meticulosamente diseñado para estafar a los más privilegiados. Segunda temporada cancelada Netflix confirmó oficialmente que “El refugio atómico” no tendrá una segunda temporada, lo que deja la historia de su primera y única entrega abierta e inconclusa. La decisión se apoyó, principalmente, en la recepción crítica: la serie obtuvo apenas un 33% de valoraciones positivas, mientras que las críticas negativas la superaron ampliamente en plataformas especializadas como Rotten Tomatoes. A esto se sumaron cifras de audiencia que no alcanzaron las expectativas de la plataforma. Si bien el estreno generó interés inicial, el rendimiento no fue suficiente para justificar la inversión que implicaba una nueva temporada. Según informó El País, la productora Vancouver Media ya comenzó con el desmontaje de los escenarios construidos para la primera entrega, lo que confirma que el proyecto quedó definitivamente cancelado. El refugio atómico Reparto de "El Refugio atómico" Joaquín Furriel como Guillermo.

como Guillermo. Miren Ibarguren como Minerva.

como Minerva. Natalia Verbeke como Frida.

como Frida. Carlos Santos como Rafa.

como Rafa. Pau Simón como Max.

como Max. Álex Villazán como Ciro.

como Ciro. Montse Guallar como Victoria.

como Victoria. Agustina Bisio como Mimi.

como Mimi. Alícia Falcó como Asia.

Temas Netflix

Streaming