Chau HBO Max en Argentina: cuándo podrá verse Harry Potter en Netflix

La plataforma de streaming adquirió Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares, lo que incluye contenido icónico que llegará a su catálogo en el futuro.

Aunque Netflix prometió integrar progresivamente los contenidos de HBO Max, todavía no especificó un calendario claro para la inclusión.

Este 2025, Netflix cerró una compra histórica en la industria del streaming: adquirió Warner Bros. Discovery por una cifra MILLONARIA. Con este acuerdo, la app se queda con el control de HBO Max y con los estudios de cine y televisión de la firma, que incluyen algunas de las franquicias más icónicas como Harry Potter .

A través de esta operación, que aún se encuentra en proceso de transición , la plataforma planea integrar gradualmente todo el contenido de la compañía en su propia interfaz. Para los usuarios de América Latina, este cambio generó incertidumbre , especialmente sobre qué pasará con sus suscripciones y qué contenidos podrán seguir disfrutando.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares , Netflix compró Warner Bros. Discovery. El acuerdo incluye algunas de las franquicias más populares y caras del entretenimiento mundial, como Harry Potter, DC Universe, Game of Thrones , y títulos clásicos como Friends o The Big Bang Theory .

Además, la plataforma ahora tiene acceso a aproximadamente 12.500 películas y 2.400 series de la firma, lo que le permitirá ofrecer a sus suscriptores una cantidad aún mayor de contenido exclusivo, consolidando su catálogo frente a grandes competidores como Amazon Prime.

También incluye una cláusula de penalización por ruptura de 5.000 millones de dólares, en caso de que los reguladores bloqueen la operación.

Netflix Imagen: Netflix

Sin embargo, a pesar de que la adquisición se hizo efectiva, la integración completa de todos los activos llevará tiempo, con un proceso de transición que espera finalizar el tercer trimestre de 2026.

Durante estos meses, ambas plataformas seguirán operando por separado ya que Netflix aseguró que su principal objetivo es simplificar la experiencia del usuario antes de agregar el material.

Cuándo llega la saga de Harry Potter a Netflix

El acuerdo para adquirir el catálogo de HBO Max marca un antes y un después en la industria del entretenimiento. Esto busca unificar los contenidos de ambas compañías, permitiendo a la plataforma acceder a franquicias históricas como Harry Potter.

Pese a que Netflix ahora posee los derechos de distribución, la migración no ocurrirá tan rápido, y algunas películas o series podrían seguir estando disponibles en apps asociadas durante el periodo de transición.

harry potter.png

En este escenario, el caso de la saga inspirada en los libros de J. K. Rowling es más complejo: sí que formará parte del catálogo en algún punto del futuro, pero no se sabe con certeza cuándo; especialmente por el historial de licencias y acuerdos previos que podrían retrasar su llegada.

Por lo tanto, los fanáticos deberán esperar a que se aclaren los detalles de la integración de las ocho películas de magia.