La serie militar queer de Netflix "Reclutas" fue cancelada luego de su gran éxito en la primera temporada

La plataforma de streaming habría dicho que no a una continuación de la historia de un joven gay tras una gran aceptación del público.

Netflix cancela "Reclutas": la serie queer de un joven que se alista a las fuerzas estadounidenses en los 90.

La serie "Reclutas" fue cancelada por Netflix tras una sola temporada , a pesar de su éxito crítico y la buena recepción del público. La producción, basada en las memorias de Greg Cope White, abordó la historia de un joven gay que se alista en la Marina de Estados Unidos en los años 90, cuando la homosexualidad estaba prohibida en las fuerzas armadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión de la plataforma sorprendió a muchos, dado que la serie obtuvo un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y registró 23,4 millones de visualizaciones en sus primeras cuatro semanas.

El creador de la serie, Andy Parker , desarrolló una dramedia que combinó humor, drama y una mirada crítica sobre la vida militar. La primera temporada terminó con un giro en la trama que abría la puerta a una segunda entrega ambientada en la Guerra del Golfo , pero Netflix decidió no renovarla.

"Reclutas" es una serie de ocho episodios que explora la vida de un adolescente gay en el ejército estadounidense durante los años 90. La historia se centra en Cameron, un joven que busca un propósito y una identidad en un entorno hostil. El guion se basa en las memorias de Greg Cope White , quien relató su experiencia en el libro The Pink Marine.

La serie muestra el proceso de formación militar , donde los reclutas enfrentan pruebas físicas y emocionales. El enfoque destaca la amistad entre Cameron y Ray, así como los conflictos internos de los personajes en un sistema que rechaza la diversidad . La producción contó con la participación del legendario productor Norman Lear y recibió elogios por su equilibrio entre crudeza y sensibilidad.

Qué se sabe de la cancelación de "Reclutas"

Según el medio Deadline, Netflix tomó la decisión de cancelar la serie a pesar de sus buenas críticas y audiencia. La plataforma habría analizado los datos de visualización a largo plazo y determinó que no justificaban una segunda temporada. Sony TV, la productora, intentó salvar el proyecto, pero las cláusulas de exclusividad de Netflix impidieron que otra cadena lo retomara.

El contexto político también influenció la cancelación. El Pentágono criticó abiertamente la serie durante la administración de Donald Trump, tildándola de "basura woke". Aunque no se confirmó si esto fue un factor decisivo, la polémica agregó presión sobre la plataforma. La cancelación llegó en un momento en que Netflix negocia la compra de Warner Bros., lo que podría haber influido en su decisión para evitar conflictos con el gobierno estadounidense.

Los actores expresaron su tristeza por la cancelación en redes sociales. Miembros del reparto agradecieron el apoyo de los fans y destacaron la experiencia de trabajar en un proyecto que abordó temas como la identidad y la aceptación en un entorno militar.

En sus historias de Instagram algunos miembros salieron a transmitir sus emociones tras la noticia. Angus O'Brien escribió en su posteo: "todo lo que puedo decir ahora es gracias a todo el elenco por llenar mis días con mucho amor, cariño y apoyo a través de este viaje".

Jack Cameron también posteó: " amé este show. Soy muy agradecido por haber sido parte de esto. Gracias por todo el amor, ustedes cambiaron mi vida para siempre".

Burt Blake redactó: "lamento que no estaremos haciendo un segundo round de "Reclutas". A veces estas cosas pasan y están fuera de nuestro control, pero espero que esta serie haya tocado su corazón"

Declaraciones en historias de los actores de Reclutas de Netflix tras cancelación de la serie Declaraciones en historias de los actores de "Reclutas" de Netflix tras cancelación de la serie.

Tráiler de "Reclutas"

Embed - "Reclutas | Trailer oficial | Netflix España

Reparto de "Reclutas"

El elenco de la serie incluyó: