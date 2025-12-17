Duras revelaciones de la jefa de Gabinete de Donald Trump: "Tiene personalidad de alcohólico"

La mano derecha de Trump habló sin filtros sobre el presidente, sus impulsos, errores de gestión y tensiones internas que sacuden al corazón del poder en Washington.

Susie Wiles es la principal estratega política y organizadora del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

La jefa de Gabinete de Estados Unidos, Susie Wiles ofreció una radiografía cruda del liderazgo de Donald Trump al describirlo como un presidente con “personalidad de alcohólico” , atravesado por impulsos de revancha y decisiones erráticas, en una serie de entrevistas que sacudieron a Washington y expusieron tensiones, errores y contradicciones del segundo mandato republicano.

La funcionaria, una de las dirigentes más influyentes del segundo mandato de Trump , habló de tensiones permanentes en el ala oeste, desacuerdos profundos sobre políticas centrales y conflictos internos que, según reconoció, requieren una administración constante para evitar que se traduzcan en crisis políticas abiertas.

Las declaraciones surgieron de una serie de once entrevistas concedidas a la revista Vanity Fair, publicadas esta semana, en las que Wiles ofreció un retrato íntimo del presidente, de su círculo de confianza y de los dilemas que atraviesan a la administración desde el inicio del nuevo mandato en enero.

Susie Wiles describió a Donald Trump como un líder intenso, con fuerte tendencia a la confrontación y a la represalia política.

En ese contexto, Wiles afirmó que Trump tiene “una personalidad de alcohólico”, pese a que no consume alcohol. “Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben” , explicó, y agregó que su experiencia personal le permitió desarrollar herramientas para lidiar con figuras de carácter extremo. “Y por eso soy, en cierto modo, una experta en personalidades fuertes” , sostuvo.

Según su relato, el presidente actúa con una convicción absoluta de omnipotencia. “Tiene la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada” , dijo, al describir un estilo de liderazgo basado en grandes ideas pero con escaso apego a los detalles del proceso político y administrativo.

jd vance y donald trump 2024.JPG Wiles cuestionó el rol del vicepresidente JD Vance y lo vinculó con teorías conspirativas dentro del ala dura del gobierno. @JDVance

Wiles también expuso tensiones con figuras clave del entorno presidencial. Definió al vicepresidente JD Vance como un adherente a teorías conspirativas y calificó al empresario Elon Musk como un consumidor “declarado de ketamina” y un “tipo realmente extraño”, en un pasaje que generó fuerte impacto en Washington.

Diferencias internas y políticas bajo cuestionamiento

La jefa de gabinete admitió errores en el programa de deportaciones masivas impulsado por Trump y reconoció que los aranceles aplicados por la administración resultaron “más dolorosos de lo esperado”. También expresó reparos sobre el indulto a manifestantes condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una decisión que intentó frenar sin éxito.

“Reconozco que tenemos que revisar con mayor detenimiento nuestro proceso de deportación”, dijo Wiles, al señalar que algunas redadas migratorias generaron más problemas que soluciones. En la misma línea, reveló desacuerdos profundos entre los asesores del presidente antes de la imposición de los principales aranceles comerciales.

Represalias, Venezuela y el caso Epstein

Uno de los ejes más sensibles de la entrevista fue el deseo de Trump de avanzar contra adversarios políticos. Wiles reconoció que intenta moderar ese impulso y que, en los primeros meses, existió un acuerdo informal para limitar los “ajustes de cuentas”. Sin embargo, admitió que esa contención no siempre funcionó. “No creo que esté en una gira de represalias”, dijo, aunque reconoció que “cuando hay una oportunidad, va por ella”.

Sobre política exterior, afirmó que Trump quiere mantener la presión sobre el gobierno venezolano. “Quiere seguir volando barcos hasta que Maduro tire la toalla”, dijo, aunque aclaró que cualquier acción terrestre requeriría autorización del Congreso.

maduro trump Las declaraciones sobre Venezuela generaron ruido interno por su contradicción con la versión oficial del gobierno.

En relación con el escándalo de Jeffrey Epstein, Wiles criticó el manejo de la fiscal general Pam Bondi y cuestionó las expectativas creadas en torno a una supuesta lista de clientes. “No existe una lista de clientes, y desde ya que no estaba sobre su escritorio”, afirmó.

Tras la publicación, la funcionaria calificó el artículo como un “ataque malintencionado” fuera de contexto, pero no desmintió ninguna de las frases que se le atribuyeron. Desde la Casa Blanca, varios funcionarios salieron a respaldarla públicamente, reforzando su lugar como la figura clave que administra, contiene y traduce el poder de Trump puertas adentro.