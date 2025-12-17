Adiós 2025: cuáles fueron las series y películas más vistas por los argentinos en Netflix este año

Antes de hacer lugar a lo que sigue en 2026, la plataforma de streaming compartió algunos de los mayores éxitos del año que emocionaron a la audiencia argentina y al mundo.

Este 2025 nos reímos, nos emocionamos y nos vimos reflejados en historias de Netflix que conquistaron audiencias de todas las generaciones. Antes de hacer lugar a lo que sigue en 2026, la plataforma de streaming compartió algunos de los mayores éxitos del año que emocionaron a la audiencia argentina y al mundo.

A las nuevas temporadas de series como El juego del calamar , Merlina y Stranger Things , o fenómenos globales como Adolescencia , este año se sumaron producciones hechas en Argentina que llegaron al Top 10 semanal en el país y viajaron por todo el mundo alcanzando a millones de personas.

El Eternauta se transformó en un fenómeno que dio la vuelta al mundo: además de liderar el Top 10 de series de Argentina durante 6 semanas desde su estreno, estuvo 5 semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa , llegando a ser lo más visto en 88 países. Llegó al Top 30 de series más vistas a nivel mundial de Netflix, durante el primer semestre de 2025, acumulando 29 millones de visualizaciones hasta junio de 2025. Su impacto trascendió la pantalla: entró al Top 10 de lo más buscado en Google del año en Argentina, liderando además la categoría entretenimiento, y recibió un reconocimiento del Senado de la Nación Argentina por su aporte a la cultura.

La primera temporada de En el barro se mantuvo 4 semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa e ingresó al Top 10 de series en 55 países, alcanzando el puesto N°1 en las dos primeras semanas de estreno y 6 semanas en el Top 10 de series de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El éxito de la serie se trasladó a otras plataformas: la canción original “7 Vidas” de María Becerra alcanzó más de 13 millones de reproducciones en Spotify desde su estreno, fue agregado a más de 159.000 playlists en la plataforma y la artista ganó el Martín Fierro a Mejor Música Original en Cine y/o Serie. Además, se posicionó entre lo más buscado en la categoría entretenimiento en Google.

Envidiosa, que estrenó dos temporadas este año, se mantuvo tres semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, y lideró el Top 10 local de series en Argentina (donde permaneció 9 semanas), Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay con su segunda temporada. La temporada 3 de Envidiosa alcanzó el Top 10 de series en 12 países en la semana de su estreno, además de permanecer tres semanas consecutivas en el Top 10 global de series de habla no inglesa.

La adaptación del libro de Claudia Piñeiro, Las maldiciones, lideró el Top 10 semanal de series en Argentina durante 3 semanas, alcanzó el Top 10 de series en 14 países y se hizo su lugar en el Top10 de series de habla no inglesa.

División Palermo estrenó su segunda y última temporada en julio de este año, y a partir de su estreno, cada temporada entró al Top 10 de series en Argentina por 6 semanas.

Atrapados, la miniserie de Netflix basada en la adaptación del libro de Harlan Coben, estuvo 4 semanas en el Top 10 de series en Argentina y alcanzó el Top 10 global de series de habla no inglesa en 77 países en la semana de su estreno. Se ubicó entre lo más visto de Netflix en el primer semestre del año con 18 millones de visualizaciones.

Las películas hechas en Argentina también se destacaron

Películas protagonizadas por mujeres tuvieron un gran impacto: Además de ingresar en el Top 10 de películas de Argentina, 27 noches, con Marilú Marini, y La mujer de la fila, con Natalia Oreiro, se posicionaron en el Top10 global de películas de habla no inglesa, superando cada una los 6 millones de visualizaciones en sus dos primeras semanas de estreno.

Corazón delator fue la película argentina película argentina más vista a nivel global en Netflix entre enero y junio con 22 millones de visualizaciones. Lideró el top 10 de películas de Argentina a partir de su estreno en mayo y también ingresó en el top 10 global de películas de habla no inglesa en 67 países.

El género documental asoma con fuerza entre las preferencias de todos

Se estrenaron producciones sobre casos reales que conmocionaron a Argentina: 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, cautivó a las audiencias de Netflix en 17 países. Las mil muertes de Nora Dalmasso alcanzó el primer puesto del Top 10 de series en Argentina, el puesto 3 del ránking global y Top 10 en 20 países.

En cuanto a la música, Rockstar: Duki desde el fin del mundo, permaneció dos semanas en el Top 10 de películas de Argentina y Lali: La que le gana al tiempo alcanzó el podio de las películas más vistas en Argentina y Uruguay.

Así como el mundo eligió las producciones de Argentina, estos son los títulos que los argentinos eligieron del mundo

Adolescencia estuvo 7 semanas en el Top 10 de series de Argentina y la tercera y última temporada de El juego del calamar se mantuvo 5 semanas en el mismo ranking. Ambas series se ubicaron entre los shows más buscados del año en Argentina en la categoría entretenimiento de google del año.

La segunda temporada de Merlina estuvo ocho semanas en el Top 10 de series en Argentina y alcanzó el primer puesto en la semana de su estreno.

Las guerreras k-pop fue el título original de Netflix con mayor presencia en el top 10 de películas de Argentina, con 26 semanas presente en el ranking.

No hay duda que el 2025 fue un año de contar historias y una gran manera de cerrarlo en Netflix será con el estreno de las últimas entregas de Stranger Things 5 los próximos 25 de diciembre (volumen 2) y 31 de diciembre (capítulo final). Como anticipo de este final tan esperado, las cuatro temporadas anteriores de la serie lograron ubicarse en el Top 10 de series de Argentina entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre en la antesala de la última aventura.