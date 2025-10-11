Netflix estrenó una dramática serie coreana: una familia atravesada por la crisis más fuerte del país







Esta nueva ficción dramática y divertida tiene potencial como para estar entre lo más visto en la plataforma.

La nueva serie coreana que promete causar furor en Netflix. Créditos: Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones que mezclan historia, emoción e identidad cultural, apostando fuerte a los k-dramas como vehículo para llegar a audiencias globales. Recientemente estrenó un título que promete capturar la atención: Familia Typhoon, una serie que propone narrar los efectos de una crisis económica sobre las personas comunes, los lazos familiares y la reconstrucción personal.

Este drama, ambientado en un momento clave de la historia de Corea del Sur, pondrá en escena tensiones financieras, decisiones dolorosas y los sueños de quienes deben reinventarse frente a la adversidad. Netflix la ofrece como uno de los estrenos destacados del mes, buscando resonar no solo con quienes aman los dramas emocionales, sino también con quienes valoran historias con trasfondo social.

Familia Typhoon La divertida y dramática serie que incorporó Netflix y tiene potencial para ser de lo más visto. Créditos: Netflix

De qué trata Familia Typhoon, el nuevo k-drama de Netflix La trama de Familia Typhoon se sitúa en 1997, durante la crisis financiera que sacudió Corea del Sur. El protagonista, Kang Tae-poong, era un joven de vida despreocupada, gracias al respaldo económico de su familia y la empresa Typhoon Trading, creada por su padre. Pero el colapso económico, sumado a la muerte inesperada de su progenitor, lo fuerza a asumir responsabilidades que van mucho más allá de lo que imaginaba.

Tae-poong deberá lidiar con la quiebra latente de la compañía, con empleados que esperan liderazgo, con socios escépticos y con su propia inmadurez; al mismo tiempo conoce a Oh Mi-seon, contadora de la empresa, quien cuida de su familia mientras trabaja incansablemente. En ese contexto, ambos personajes se verán enfrentados a dilemas de lealtad, supervivencia y crecimiento en medio de un mundo que parece desmoronarse.

Netflix: tráiler de Familia Typhoon Embed - Familia Typhoon | TRÁILER OFICIAL | Netflix Netflix: elenco de Familia Typhoon Lee Jun-ho (Kang Tae-poong)

Kim Min-ha (Oh Mi-seon)

Sung Dong-il (Kang Jin-young)

Kim Ji-young (Jung Jeong-mi)

Kim Min-seok (Wang Nam-mo)

