De qué trata "El elixir de la inmortalidad": la película indonesia que pronto llegará a Netflix







A fines de octubre llega a Netflix una película de terror indonesia inigualable. Una familia, una fórmula prohibida y una maldición que despierta a los muertos

La película de terror indonesia que todos están esperando en Netflix.

El 23 de octubre de 2025, Netflix estrena "El elixir de la inmortalidad", una producción indonesia dirigida por Kimo Stamboel, uno de los grandes referentes del terror indonesio contemporáneo. La película promete convertirse en uno de los lanzamientos más inquietantes del año dentro del catálogo de la plataforma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambientada en una aldea rural marcada por la tradición, la historia sigue a una familia dedicada a las hierbas medicinales que, en su intento por crear una poción milagrosa, desata un brote zombi que pone en riesgo a toda la comunidad. Entre secretos familiares, rituales antiguos y la lucha por sobrevivir, "El elixir de la inmortalidad" ofrece una mezcla perfecta entre horror sobrenatural y drama humano.

El elixir de la inmortalidad

Sinopsis de "El elixir de la inmortalidad" En el corazón de un pequeño pueblo de Indonesia, una familia dedicada desde generaciones a la producción de hierbas medicinales se ve al borde del colapso. El padre, desesperado por mantener vivo el legado familiar, decide crear una nueva fórmula capaz de “curarlo todo”. Pero su ambición desata algo mucho más poderoso… y mucho más oscuro.

Lo que debía ser un remedio milagroso se convierte en una poción maldita que despierta a los muertos y siembra el caos. A medida que los zombis se propagan por el pueblo, los miembros de la familia, divididos por años de secretos, traiciones y culpa, deberán dejar de lado sus diferencias para sobrevivir a la noche más aterradora de sus vidas.

El elixir de la inmortalidad combina el terror clásico con una mirada profundamente local: rituales antiguos, mitología asiática y el peso del honor familiar se entrelazan en una historia que redefine el cine zombi desde una identidad propia. Con una atmósfera densa, ritmo implacable y un trasfondo emocional potente, la película promete convertirse en una joya del horror contemporáneo con sello indonesio. Tráiler de "El elixir de la inmortalidad" Embed - EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD | ANUNCIO TRAILER ESPAÑOL | 23 Octubre/25 - NETFLIX Reparto de "El elixir de la inmortalidad" Mikha Tambayong

Eva Celia Latjuba

Donny Damara

Marthino Lio

Dimas Anggara

Temas Netflix

Streaming