Imperdible: Netflix apuesta por una serie LGBT basada en una historia real y llena de drama

Netflix reforzó una vez más su apuesta por contar historias diversas, auténticas y de fuerte carga emocional. En un catálogo plagado de superproducciones y géneros variados, la plataforma incorporó recientemente "Reclutas" , una serie que combina drama, humor y conflicto interno con un trasfondo histórico.

Dirigida por Andy Parker y basada en las memorias de Greg Cope White, la producción se presenta como una mirada conmovedora a lo que significa encontrar propósito y refugio en un ambiente hostil. El casting incluye a Miles Heizer, Vera Farmiga y Ana Ayora, entre otros.

Reclutas se ambienta en 1990 y sigue a Cameron Cope , un adolescente acosado en la escuela secundaria, que decide alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos junto a su mejor amigo , Ray McCaffey. Ray proviene de familia militar, lo que añade expectativas sociales y personales a la narrativa.

La decisión de Cameron no es solo una forma de buscar un nuevo rumbo, sino también de escapar de un espacio donde no puede mostrar plenamente quién es .

Ya en el campo de entrenamiento, la historia pone a prueba los cuerpos y las mentes: los desafíos físicos son duros, pero también lo son los prejuicios, los secretos, y la tensión interna de quienes deben convivir bajo normas estrictas e incluso hostiles hacia la diversidad.

La serie aborda lo que significa vivir en un entorno donde ser gay no solo era mal visto, sino que podía tener consecuencias legales o peor, lo que convierte la lucha por aceptarse uno mismo en una batalla constante.

