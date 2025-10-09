Netflix reforzó una vez más su apuesta por contar historias diversas, auténticas y de fuerte carga emocional. En un catálogo plagado de superproducciones y géneros variados, la plataforma incorporó recientemente "Reclutas", una serie que combina drama, humor y conflicto interno con un trasfondo histórico.
Imperdible: Netflix apuesta por una serie LGBT basada en una historia real y llena de drama
Esta nueva, arriesgada e imperdible producción fue recientemente estrenada por la plataforma y recibió buenas críticas.
Netflix apuesta por una historia real de identidad, prejuicios y rebeldía en los 90
Dirigida por Andy Parker y basada en las memorias de Greg Cope White, la producción se presenta como una mirada conmovedora a lo que significa encontrar propósito y refugio en un ambiente hostil. El casting incluye a Miles Heizer, Vera Farmiga y Ana Ayora, entre otros.
De qué trata Reclutas, la nueva serie de Netflix
Reclutas se ambienta en 1990 y sigue a Cameron Cope, un adolescente acosado en la escuela secundaria, que decide alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos junto a su mejor amigo, Ray McCaffey. Ray proviene de familia militar, lo que añade expectativas sociales y personales a la narrativa.
La decisión de Cameron no es solo una forma de buscar un nuevo rumbo, sino también de escapar de un espacio donde no puede mostrar plenamente quién es.
Ya en el campo de entrenamiento, la historia pone a prueba los cuerpos y las mentes: los desafíos físicos son duros, pero también lo son los prejuicios, los secretos, y la tensión interna de quienes deben convivir bajo normas estrictas e incluso hostiles hacia la diversidad.
La serie aborda lo que significa vivir en un entorno donde ser gay no solo era mal visto, sino que podía tener consecuencias legales o peor, lo que convierte la lucha por aceptarse uno mismo en una batalla constante.
Netflix: elenco de Reclutas
- Miles Heizer (Cameron Cope)
- Liam Oh (Ray McCaffey)
- Vera Farmiga (Barbara Cope)
- Max Parker (Sargento Robert “Bobby” Sullivan)
- Ana Ayora (Capitán Denise Fajardo)
