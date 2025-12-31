Netflix estrenará la temporada final de una de sus mejores sitcoms en enero 2026 + Seguir en









La plataforma prepara el cierre definitivo de la serie con nuevos episodios, más humor y el regreso del elenco completo.

La serie vuelve con sus últimos episodios en enero del 2026. Gentileza - The Hollywood Reporter

El catálogo de Netflix se prepara para una despedida muy esperada. Una sitcom que logró sostenerse durante varios años llega finalmente a su cierre, con una última tanda de 12 episodios, que promete darte risas y también momentos emotivos.

El anuncio ya generó repercusión entre quienes siguieron cada capítulo desde el inicio. Su atractivo se basa en su historia centrada en los vínculos familiares y sus conflictos diarios, la serie se despide después de 5 años enamorando a sus fanáticos.

La familia Upshaw Gentileza - Lovingseries ¿De qué se trata "La familia Upshaw"? La historia gira en torno a Bennie Upshaw, un mecánico que vive en Indianápolis junto a Regina, su esposa, sus hijas y Bernard, su hijo adolescente fruto de una relación anterior. A esa situación se le suma Lucretia, la cuñada directa y frontal que suele decir lo que nadie quiere escuchar.

Cada episodio plantea situaciones atravesadas por problemas económicos, discusiones domésticas y decisiones poco acertadas. A lo largo de sus entregas, la familia intenta sostenerse unida pese a las diferencias. Sin recetas mágicas ni planes elaborados, los Upshaw avanzan como pueden, siempre con la idea de crecer como grupo y mejorar su presente.

La séptima parte marca el final definitivo y contará con 12 episodios. Ahí se le dará un cierre a los recorridos personales de cada integrante del clan.

Tráiler de la séptima temporada de "La familia Upshaw" El adelanto de la última temporada se puede ver acá: Embed - The Upshaws: The Final Season | Date Announcement | Netflix Reparto de "La familia Upshaw" El reparto cuenta con la participación de: Mike Epps como Bennie Upshaw

Kim Fields como Regina Upshaw

Wanda Sykes como Lucretia Turner

Khali Spraggins como Aaliyah Upshaw

Jermelle Simon como Bernard Upshaw

Journey Christine como Maya Upshaw La serie fue creada por Wanda Sykes junto a Regina Hicks, quienes también participaron en la producción ejecutiva. El cierre está previsto para el 15 de enero de 2026, fecha en la que estarán disponibles todos los capítulos finales.

